Ходжес отметил, что невозможно удерживать или захватывать территорию только с помощью дронов.

Характер войны меняется в сторону активного применения беспилотных технологий, и Украина вполне способна стать первой страной, которая создаст эффективную стратегию противодействия вражеским беспилотникам. Такое мнение в эфире Эспрессо высказал бывший командующий Сухопутными войсками США в Европе генерал Бен Ходжес.

В то же время отметил Ходжес, нельзя полагаться только на дроны, и они должны быть интегрированы в общую военную стратегию для достижения результатов в наступлении или обороне.

"Беспилотники и другие автономные системы стали мощным новым инструментом, но это не означает, что роль сухопутных войск потеряла значение. Невозможно удерживать или захватывать территорию только с помощью дронов. Я рассматриваю дроны как разновидность боеприпасов - оружие, которое следует грамотно интегрировать в общую концепцию военных операций", - отметил он.

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Он отметил, что Украина является мировым лидером в ведении боевых действий в условиях войны дронов, и армия США должна внимательно следить за этим опытом и адаптироваться к новым реалиям.

"Украина вполне может стать первой страной, которая разработает эффективную стратегию противодействия вражеским дронам", - подчеркнул генерал Ходжес.

Дроновая война - новости

Ранее специалист по системам связи, РЭБ и радиоэлектронной разведки Сергей "Флеш" Бескрестнов заявил, что российские "Шахеды" начали маневрировать в полете, что затрудняет работу дронов-перехватчиков.

Также CNN писал, что производство "Шахедов" на заводе "Алабуга" в России резко ускорилось. По информации журналистов, на территории завода стремительно начали возводиться новые здания. Также появились доказательства того, что предприятие привлекает подростков не только к сборке дронов, но и к строительным работам.

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