Такой дрон враг применил и во время удара по зданию Сумской ОГА, отметила она.

Российские оккупационные войска во время атак на Сумы тестируют новые беспилотники под названием "Италмас".

Такое заявление в эфире "Громадського радіо" сделала главный редактор местного медиа "Кордон.Медіа" Олеся Боровик. По словам журналистки, новые дроны оккупантов похожи на "Шахеды". Однако они автоматически наводятся с помощью оператора. Кроме того, эти беспилотники имеют небольшой заряд – 15-20 кг взрывчатки.

Отмечается, что эти дроны россияне использовали и для атаки по зданию Сумской ОГА ночью 25 июля. Тогда в здании никого не было, но один кабинет был поврежден – не столько от взрыва, сколько от пожара, который он вызвал.

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"Подобные удары очень больших разрушений не несут. Но если за день прилетает пять таких маленьких дронов и они просто бьют по проезжей части, или по университету у нас ударили три таких дрона, – то это такой элемент запугивания", – добавила Боровик.

При этом журналистка акцентировала, что враг применяет эти дроны хаотично. По ее словам, прилеты были в разных частях города. Во время одного из таких ударов произошло попадание в админздание, где оформляли социальные выплаты людям.

"Эти дроны были начинены шрапнелью, женщина умерла от ран", – отметила Боровик.

Стоит отметить, что "Италмас" не является чем-то новым в российско-украинской войне. Это название всплывало еще в 2023 году.

Атаки РФ по Украине

В пятницу 25 июля российские оккупанты в течение дня несколько раз атаковали Харьков. Во время одной из таких атак враг ударил КАБом по медицинскому учреждению, которое находится в Индустриальном районе города. Пострадали люди. Сообщалось, что под завалами могли быть люди, однако, к счастью, эта информация не подтвердилась.

Кроме того, представитель ООН Мирослав Енча заявил, что с начала 2025 года количество гражданских жертв в Украине в результате атак российских захватчиков достигло самого высокого уровня за последние три года.

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