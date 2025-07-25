Уже почти сутки не выходит на связь представитель машины российской пропаганды Андрей Филатов.

В пятницу, 25 июля, под Покровском, вероятно, ликвидировали российского пропагадиста Андрея Филатова. Его мотоцикл и вещи нашли брошенными, а установленная на нем камера зафиксировала приближение украинского дрона. Как пишут в российских околовоенных пабликах, Филатов уже почти сутки не выходит на связь.

Связь с Филатовым пропала утром. Однако тела еще не нашли, утверждают в пабликах.

В пабликах оккупанты также пишут, что участок, где нашли брошенный мотоцикл, находится под постоянным патрулированием украинских дронов.

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Как писал УНИАН, в начале июля после удара по командному пункту в Коренево на Курщине были ликвидированы не менее 10 старших офицеров РФ. Среди них был командир 155 отдельной бригады морской пехоты полковник Ильин Сергей, а также начальник штаба этой бригады полковник Леонид Башкардин.

В июне стало известно о смерти предателя Олега Семова. Он известен тем, что участвовал в разгоне Евромайдана в 2014 году, а впоследствии предал присягу и перешел на военную службу к россиянам.

В мае ВСУ уничтожили боксера из Донецка Артема Кудрявца, который до войны представлял город на соревнованиях всеукраинского уровня вместе с украинскими боксерами Александром Усиком и Василием Ломаченко. В апреле российские пропагандистские ресурсы сообщили, что боксер считается без вести пропавшим, а 18 мая с ним попрощались в оккупированном Донецке.

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