По словам генерала, все, на что способна Россия, это продолжать убивать мирных украинцев.

Сейчас нет никаких признаков того, что российские оккупанты могут прорвать или сломать украинскую оборону. Такое мнение высказал бывший командующий Сухопутными войсками США в Европе генерал Бен Ходжес в интервью "Студия Запад".

По его словам, Украина уже доказала, что может сдерживать Россию, поскольку после 11 с половиной лет войны страна-агрессор контролирует лишь 19% украинской территории.

"Российские военно-воздушные силы избегают полетов в воздушном пространстве Украины, а черноморский флот РФ практически исчез с оперативной арены. России не удалось прервать поставки техники и боеприпасов для Украины из Польши. Нет никаких свидетельств того, что российская армия способна прорвать или сломать украинскую оборону", - считает Ходжес.

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В то же время генерал подчеркнул, что сейчас Украина не имеет достаточно ресурсов, чтобы вытеснить Россию, поэтому без значительных внешних изменений ситуация на фронте через год, скорее всего, будет похожей на нынешнюю.

"Внешним фактором к изменениям может стать либо решительное давление Запада на способность России экспортировать нефть и газ в Индию и Китай, либо масштабное предоставление Украине высокоточного дальнобойного вооружения. Россия не способна победить Украину. Все, на что она способна - это продолжать убивать мирных украинцев, надеясь на усталость Запада. Сомневаюсь, что российская экономика выдержит еще несколько лет такой войны, особенно если ее энергетический экспорт будет заблокирован", - подытожил он.

Окончание войны в Украине - какие прогнозы

Ранее генерал-лейтенант Игорь Романенко оценил шансы на успех переговоров с РФ об окончании войны. По его словам, особых перспектив от переговоров Украины и России в Турции ожидать не стоит.

"Принципиально Путин хочет выиграть время для того, чтобы захватить как можно больше территорий и реализовать свой посыл, связанный с включением в свою Конституцию четырех областей", - подчеркнул Романенко.

В то же время бывший главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный считает, что война может затянуться. Он отметил, что вооруженный конфликт может продлиться до 2034 года или дольше.

Также Залужный добавил, что Украине нужна стратегия, а именно если появляется новое оружие, нужно его быстро освоить, чтобы иметь преимущество.

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