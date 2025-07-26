Этот завод находится под международными санкциями.

В Ставрополе ночью дроны поразили радиозавод "Сигнал", который специализируется на разработке и производстве радиоэлектронной аппаратуры спецназначения, в частности для авиации и радиоэлектронной борьбы.

Завод находится под международными санкциями.

Видео дня

Российские телеграм-каналы сообщают, что по меньшей мере четыре БПЛА атаковали Ставрополь с 5 утра.

Местные отметили, что дроны летели со стороны Михайловска. Жители слышали гул и видели БПЛА на низкой высоте над ЖК "Белый город". В Промышленном районе прозвучали взрывы.

Также прилетело и по предприятию "Стилсофт" разработчику и производителю комплексных систем безопасности, спецтехники и космических систем.

Из-за налета дронов в аэропортах Владикавказа и Грозного ввели "Ковры".

Удары по территории РФ

Украина наносит удары по предприятиям в РФ, которые работают на военную машину российского диктатора Владимира Путина.

13 июля украинский президент Владимир Зеленский заявил о подготовке новых ударов по РФ.

А вчера ветеран российско-украинской войны, бывший командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий объяснил, что удары украинских дронов не направлены на Москву, потому что основные направления ударов - это уникальные предприятия, которые работают на военную мощь агрессора.

Вас также могут заинтересовать новости: