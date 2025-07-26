26 июля наступает несколько всемирных и церковных торжеств.

26 июля - день интересных славянских традиций, связанных с земледелием. В мире принято поздравлять братьев и сестер родителей, а в нашей стране - ценителей экстрима. Мы собрали самые интересные подробности о том, какой сегодня праздник, чего нельзя делать и какие известные люди появились на свет.

Видео дня

Какой сегодня праздник церковный

В новоцерковном стиле этот день посвящается святому Моисею Киево-Печерскому и мученикам Ермолаю и Ермократу Никомидийских.

У многих верующих сохранилась память о том, какой сегодня церковный праздник был по старому стилю. Ранее 26 июля чествовали архангела Гавриила, вестника Божьих знаний.

Какой сегодня праздник в мире

Всемирно известных люди, рожденных в эту дату, немало. Самые выдающиеся - писатель Бернард Шоу, психоаналитик Карл Юнг, рок-музыкант Мик Джаггер, барабанщик группы "Oueen" Роджер Тейлор, актеры Джейсон Стейтем и Кейт Бекинсейл.

Необычное событие 26 июля - праздник День эсперанто. Это искусственный язык, специально созданный таким образом, чтобы его мог легко освоить любой житель планеты.

Ещё одни семейные праздники сегодня - День дядь и День теть. Если у вас есть такие родственники, то обязательно поздравьте и поблагодарите за заботу.

Какой сегодня праздник в Украине

Немало деятелей, прославивших нашу страну, родились в сегодняшнюю дату - литературовед Иван Дзюба, поэтесса Тамара Севернюк, писатель и поэт Сергей Лазо, писательница Галина Пагутяк, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

Неофициальный праздник сегодня в Украине - День парашутиста, когда любители экстремального спорта делятся опытом и показывают невероятные трюки.

Что за праздник сегодня народный

Если вам интересно, что наши предки думали об этом дне, обратите внимание на его приметы:

если после полудня погода испортилась, то ближайшие недели будут дождливыми;

пожелтела липа - осень наступит рано;

утренний туман сулит жару.

В праздник сегодня принято собирать лекарственные травы, а также работать в поле. Наши предки в этот период собирали первые колоски. Чтобы во время жатвы не болела спина, за пояс полагает воткнуть пару колосков. Можно собирать яблоки и готовить яблочное варенье, но есть фрукты до Яблочного Спаса - плохой знак.

Что нельзя делать сегодня

Как сказано в народных верованиях, сегодня праздник, неудачный для одалживания чего-либо. Одолженная вещь прослужит недолго. Женщинам запрещено заниматься тяжелым физическим трудом и рукоделием, чтобы не навлечь беду.

Вас также могут заинтересовать новости: