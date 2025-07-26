Отмечается, что резких скачков курса не стоит ожидать.

Украинцы могут рассчитывать на валютную стабильность в августе 2025 года. Стоит ожидать небольшие колебания курса валют, но не радикальных изменений.

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой в комментарии УНИАН рассказал, что разница в курсах покупки и продажи валюты, вероятно, не превысят 10-15%.

Согласно его прогнозу, официальный курс доллара ожидается в пределах 41,8 - 42,4 гривни. Таким образом 100 долларов в гривнях в августе 2025 года будут стоить 4180 - 4240 гривни, а 1000 долларов в гривнях обойдутся украинцам в 41800 - 42400 гривни.

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Что касается европейском валюты, то банкир считает, что евро может колебаться в диапазоне 48,5 - 50 гривень, в зависимости от ситуации в мире. Таким образом, 100 евро в гривнях будут стоить 4850 - 5000 гривень, а 1000 евро в гривнях обойдутся 48500 - 50000 гривень.

Курс доллара в Украине - прогноз банкира до 3 августа

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой считает, что официальный курс доллара в Украине с 28 июля по 3 августа будет находиться в диапазоне 41,8-42,1 гривни. Максимальный рост американской валюты по итогам июля по сравнению с началом года может составить 0,4%.

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