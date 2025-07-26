Враг атаковал и Днепр – в городе были слышны взрывы, писал Сергей Лысак.

Российские оккупационные войска нанесли удар по Днепропетровской области. В частности, враг атаковал населенный пункт Каменское.

Удар подтвердил и глава Днепропетровской областной военной администрации (ОВА) Сергей Лысак. Он отметил, что враг совершил ракетную атаку на Каменское.

"В городе произошел пожар. Информация уточняется", – написал он в 00:40.

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В свою очередь, мэр Каменского Андрей Белоусов тоже подтвердил факт возникновения пожара и опубликовал фото с места удара.

"В результате ракетной атаки произошел пожар. Нахожусь на месте вместе с подчиненными. Пожалуйста, соблюдайте информационную тишину. Официальные сообщения и детали – позже", – написал он.

Отметим, что враг атаковал и Днепр. Сергей Лысак писал, что в городе были слышны взрывы.

Атаки РФ по Украине

Этой ночью под массированным вражеским ударом находится и Харьков. Российские оккупанты терроризируют город различными средствами поражения. В частности, атаковали КАБами.

Позже местные власти сообщали о том, что россияне атакуют баллистикой. В Киевском районе города есть раненые.

Кроме того, на город шли вражеские беспилотники. Олег Синегубов писал о по меньшей мере 4 прилетах в Киевском районе Харькова.

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