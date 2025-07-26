Российские оккупационные войска нанесли удар по Днепропетровской области. В частности, враг атаковал населенный пункт Каменское.
Удар подтвердил и глава Днепропетровской областной военной администрации (ОВА) Сергей Лысак. Он отметил, что враг совершил ракетную атаку на Каменское.
"В городе произошел пожар. Информация уточняется", – написал он в 00:40.
В свою очередь, мэр Каменского Андрей Белоусов тоже подтвердил факт возникновения пожара и опубликовал фото с места удара.
"В результате ракетной атаки произошел пожар. Нахожусь на месте вместе с подчиненными. Пожалуйста, соблюдайте информационную тишину. Официальные сообщения и детали – позже", – написал он.
Отметим, что враг атаковал и Днепр. Сергей Лысак писал, что в городе были слышны взрывы.
Атаки РФ по Украине
Этой ночью под массированным вражеским ударом находится и Харьков. Российские оккупанты терроризируют город различными средствами поражения. В частности, атаковали КАБами.
Позже местные власти сообщали о том, что россияне атакуют баллистикой. В Киевском районе города есть раненые.
Кроме того, на город шли вражеские беспилотники. Олег Синегубов писал о по меньшей мере 4 прилетах в Киевском районе Харькова.