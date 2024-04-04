Компания прекратит поддержку "десятку" в октябре 2025 года, но предлагает выход для тех, кто не хочет переходить на Windows 11.

В октябре 2025 года заканчивается жизненный цикл Windows 10. Обычные люди перестанут получать патчи безопасности и будут вынуждены перейти на новую ОС. Больше повезло корпоративным клиентам – они смогут продолжить пользоваться "десяткой" даже после прекращения поддержки, однако за дополнительную плату.

Программа платных обновлений рассчитана на три года и будет стоить $61 в год за каждый компьютер в офисе. Затем она удваивается до 122 долларов во второй год, а затем снова удваивается в третий год до 244 долларов, сообщает издание The Verge.

Программа платных обновлений для Windows 10 будет работать до 2028 года. При этом если вы вступаете в программу на второй год, вам придется заплатить и за первый год, Причина: каждое обновление суммируется, и будет включать в себя все исправления, выпущенные ранее.

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Все эти обновления будут направлены только на защиту вашего устройства на Windows 10. Никаких контентных функций они не предусматривают.

Известно, что расширенная поддержка Windows 10 будет доступна и обычным людям, но персональная цена будет отличаться от корпоративной. В Microsoft назовут ее позже. Также в компании отметили, что это не долгосрочное решение, а временный шаг для тех, кто не может позволить себе моментально перейти на Windows 11.

Пользователи отказываются от Windows 11 в пользу Windows 10

Ресурс Statcounter, который анализирует мировую статистику систем Windows, рассказал, что доля Windows 11 за последние месяцы неожиданно снизилась. Windows 10 занимает почти 70% доминирования на рынке Windows, тогда как новая ОС установлена всего на 26,78% устройствах.

Аналитики считают, что спаду популярности Windows 11 способствует сама Microsoft: в последнее время софтверный гигант активизировал агрессивный маркетинг по продвижению новой ОС, который сработал в обратную сторону.

Microsoft опровергла слухи и официально подтвердила, что не будет выпускать новую операционную систему в 2024 году. Вместо нее разработчик готовит "самое крупное обновление в истории Windows 11" с множеством функций на базе ИИ.

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