Магнитные бури могут влиять не только на работу спутников и GPS, но и на самочувствие людей.

В конце недели, 27 июля, на Земле ожидается магнитная буря класса G1, а сегодня еще ожидается спокойное состояние нашей магнитосферы.

По прогнозу meteoagent, в течение 26 июля К-индекс, которые показывает силу агинтной бури, будет всего 2,3. Это означает, что состояние магнитосферы будет спокойным. Однако уже 27 числа ситуация изменится.

Напомним, ранее Geomagnetism сообщил, что 23 июля из центра солнечного диска произошло извержение. Ожидается, что как раз оно и повлияет на Землю в течение 27 июля, хотя точные сроки неизвестны.

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Что такое магнитные бури и чем они опасны

Магнитные бури — это природные явления, возникающие в результате вспышек на Солнце. При мощных выбросах солнечной плазмы в сторону Земли происходит возмущение магнитного поля нашей планеты. Эти возмущения называют геомагнитными бурями.

Считается, что магнитные бури могут влиять на сумочувствие людей. У метеозависимых людей во время магнитных бурь могут появляться головные боли, раздражительность, бессонница, скачки артериального давления, обострение хронических заболеваний.

Сильные магнитные бури также могут повлиять на работу спутников, навигационных систем (включая GPS), радиосвязи и даже привести к сбоям в электросетях. В истории были случаи, когда из-за таких бурь происходили масштабные отключения электричества.

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