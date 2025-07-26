Местами воздух прогреется до +35°...+38°.

В субботу, 26 июля, в Украине будет преобладать жаркая и сухая погода. Местами воздух прогреется до +35°...+38°, только на западе и севере страны будет ниже +30°. Кратковременные дожди ожидаются только местами на западе и северо-востоке страны. Об этом сообщает Погода УНИАН.

На западе Украины сегодня не будет сильной жары. Тут столбики термометров покажут +26°...+29°, только в Черновицкой области и на Закарпатье ожидается +31°...+32° максимум. Местами небольшие кратковременные дожди.

Свежее всего сегодня будет в северных областях. Тут в течение дня ожидается +26°...+28°. Везде, кроме Житомирской области, есть вероятность небольших кратковременных дождей.

Видео дня

На востоке Украины сегодня будет жарко. В Харьковской области +28° и грозы. В Луганской области тоже может погреметь, а температура тут повысится до +34°, в Донецкой - до +35°.

В центральной части страны тепло распределится неравномерно. В Винницкой, Черкасской и Полтавской областях будет +29°...+30°, а на остальной территории разогреет до +34°...+36°.

На юге Украины сегодня будет очень жарко. Тут температура повысится до +32°...+38°. Дожди с грозами могут пройти только в Одесской области.

26 июля - какой сегодня праздник, приметы погоды

26 июля - Собор Архангела Гавриила. Сухая погода в этот день предвещает хорошую осень. Если 26 июля сильный ливень с грозой - на дождливую осень.

Вас также могут заинтересовать новости: