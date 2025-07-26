По словам специалиста, салоны в самолетах не всегда чистые.

Опытные эксперты всегда предупреждают о том, что не стоит надевать, если вы путешествуете самолетом, однако часто эти советы игнорируются, поэтому люди продолжают надевать леггинсы, короткие топы и одежду из синтетических материалов. Об этом пишет Express.

В частности заместитель редактора Travel and Leisure Кейт Ван Дайк призвала не надевать обувь с открытым носком, таким образом вы сделаете большую услугу своему соседу. Кроме того, по ее словам, в самолетах может долгое время не проводиться глубокая чистка ковра и под сиденьями.

Также эксперты объяснили, почему не следует снимать обувь и обнажать ноги в самолете. Они отметили, что снимая обувь в самолете, ваши ноги могут "захватить" различные микроорганизмы и потенциальные угрозы.

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"Полы в самолетах редко тщательно убирают между рейсами, поэтому вы можете контактировать с бактериями, грибками и вирусами, которые могут вызвать инфекции, такие как микоз стоп, подошвенные бородавки или даже более серьезные кожные инфекции, если у вас есть порезы или ссадины.На ковре часто присутствуют биологические жидкости, остатки пищи и другие загрязнения, что увеличивает риск подхватить что-то неприятное", - подчеркивают в материале.

Также сухой воздух и теснота могут сделать вашу кожу более склонной к раздражению и трещинам, в результате чего увеличивается риск инфицирования.

"Хотя риск заразиться чем-то серьезным является относительно низким для большинства здоровых людей, в целом гигиеничнее оставаться в обуви или по крайней мере в носках во время полета, особенно когда вы идете в туалет, поскольку то, что вы считаете водой, может оказаться чем-то гораздо хуже", - предупреждают в Express.

Кроме того, Кейт посоветовала избегать в самолете сильных ароматов духов, ведь они могут раздражать других людей.

"Ароматы распространяются далеко и широко, когда вы находитесь в закрытом пространстве, таком как салон самолета, и ваш любимый аромат может быть слишком сильным для других", - объяснила эксперт.

Другие советы туристам

Ранее бывшая стюардесса объяснила, почему никогда не стоит сидеть в задней части самолета. По ее словам, если человеку трудно заснуть в самолете, то лучше избегать задних мест, ведь там обычно шумнее всего.

Также стюардесса рассказала, почему лучше избегать еды на борту самолета. Она отметила, что такие продукты обычно имеют высокое содержание сахара и соли, чтобы быть вкуснее, что не является полезным для здоровья.

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