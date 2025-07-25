Аналитики напомнили, что похожие угрозы Трампа не приводили к желанному результату.

Президент США Дональд Трамп вряд ли введет обещанные 100-процентные пошлины против стран, которые покупают российскую нефть. Главная причина состоит в том, что подобные угрозы ранее показали себя малорезультативными, пишет Reuters.

Отмечается, что введение 100-процентных пошлин против покупателей российской нефти может усилить инфляционное давление. В агентстве напомнили, что Трамп уже угрожал аналогичными мерами против стран, покупающих нефть у Венесуэлы. Тем не менее он так и не ввел эти пошлины.

"Мы считаем, что вторичные пошлины могут оказаться слишком грубым инструментом в отношении России", - сказал журналистам директор по вопросам геополитических рисков в консалтинговой компании Rapidan Energy Group Фернандо Феррейра.

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По его словам, введение 100-процентных пошлин на российскую нефть может привести к тому, что с рынка будет изъято более 4,5 млн баррелей в день. Более того, США рискуют разорвать торговые связи с другими странами и вызвать резкий скачок цен на нефть, что может привести к серьезному удару по мировой экономике.

Старший научный сотрудник и руководитель программы по энергетике и геополитике в Центре стратегических и международных исследований Клей Сигл заявил в разговоре с журналистами, что введение 100-процентных пошлин против покупателей российской нефти может сократить глобальное предложение и повысить цены. Тем не менее аналитики и трейдеры сомневаются, что Трамп пойдет на такой шаг.

Сигл считает, что одной из причин, почему президент США не сделает это, является его чувствительность к высоким ценам на нефть. По его словам, Трамп будет пытаться этого избежать.

Также эксперт напомнил, что американский лидер предпочитает заключать двусторонние сделки, а не следовать схемам, которые ограничивают его свободу действий в переговорах.

"Некоторые торговые партнеры США, а также участники нефтяного рынка, могут воспринять это просто как позерство", - подчеркнул Сигл.

В агентстве напомнили, что 16 июля Трамп говорил о том, что он доволен ценой на нефть в 64 доллара за баррель. Он заверил, что его администрация стремится еще сильнее снизить ее.

Трамп гонит вверх цены на нефть - что известно

Ранее в Reuters писали, что 24 июля цены на нефть выросли на фоне прогресса США в переговорах с ключевыми торговыми партнерами и сокращения американских запасов нефти. Фьючерсы на нефть марки Brent подорожали на 67 центов, достигнув отметки в 69,18 доллара за баррель, а американской нефти марки WTI - до почти 66 долларов за баррель.

Главный стратег Nissan Securities Investment Хироюки Кикукава считает, что цена на нефть WTI, вероятно, останется в диапазоне между 60 и 70 долларами.

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