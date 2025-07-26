Переговоры состоятся во время пятидневного визита президента США в Шотландию.

Одной из ключевых тем на переговорах президента США Дональда Трампа с премьер-министром Великобритании Киром Стармером и президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен во время его пятидневного визита в Шотландию станет прекращение войны в Украине.

Об этом сообщило британское издание The Guardian со ссылкой на британские и американские источники.

Отмечается, что перед отъездом из Вашингтона в пятницу Трамп подтвердил, что рассматривает возможность введения вторичных санкций против России на фоне войны в Украине.

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По словам фон дер Ляйен, ее встреча с президентом США запланирована на воскресенье, 27 июля. Издание пишет, что британские чиновники с оптимизмом воспринимают то, что риторика Трампа в отношении Украины и России в последние недели изменилась.

Переговоры об окончании войны

Как сообщал ранее УНИАН, недавно Трамп анонсировал трехстороннюю встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским и российским диктатором Владимиром Путиным. Глава Белого дома подтвердил, что заинтересован в таких трехсторонних переговорах. Такое заявление он сделал во время общения с журналистами перед поездкой в Шотландию.

Кроме того, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о намерении организовать встречу лидеров России и США Дональда Трампа и Владимира Путина на мирных переговорах по Украине в Стамбуле. По его словам, все скоро он проведет переговоры с Путиным и Трампом. Также Эрдоган заявил, что Трамп сообщил ему о том, что хочет принять участие в потенциальных мирных переговорах между лидерами Украины и России, если Путин также согласится на них.

Также министр иностранных дел Турции Хакан Фидан сообщил, что во время встречи украинской и российской делегаций 23 июля говорили, в частности, и о том, при каких условиях могут встретиться лидеры стран. Министр утверждает, что "была достигнута принципиальная договоренность о проведении саммита лидеров" в Турции.

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