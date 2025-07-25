Это уже второе село на Сумщине, освобожденное этим подразделением.

Украинские военные из рядов 225 отдельного штурмового полка (ОШП) освободили населенный пункт Кондратьевка Сумской области. Об этом сообщает проект DeepState.

"По информации из наших источников, 225 ОШП закончил зачистку и закрепление в Кондратовке. Это уже второе село, которое освободило подразделение на Сумщине. В течение освобождения обоих сел у противника большие потери, а именно батальон 40 ОБрМП, батальон 155 ОБрМП и МСБ 30 ОСМП. Кстати, комбат последнего еще и ликвидирован", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в селе длительное время находилась в окружении вражеская пехота, поэтому пришлось ждать ее "выкуривания".

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"В первую очередь данный успех стал возможен за счет уникальной тактики и подходов, которые использует 225 ОШП. Очередной раз подразделение продемонстрировало, что у нас есть те, кто способен проводить качественные наступательные действия", – добавили в DeepState.

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