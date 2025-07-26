Вы готовы продемонстрировать свои способности?

Головоломки, в которых надо отыскать определенный объект, число или слово, нравятся многим, и не просто так.

Такие задания ценятся пользователями, ведь это не только способ развлечься, но и еще бесплатный "тренажер" для вашего мозга. Регулярное решение различных умственных задачек тренирует память, навыки наблюдения, концентрации, а также внимательность к деталям. УНИАН подготовил для вас новый интересный вызов. Готовы продемонстрировать свои способности?

Итак, ниже вы увидите коллаж набором букв, расположенных в совершенно случайном порядке. Где-то среди этого хаоса есть два слова – "сом" и "карась".

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Ваша задача состоит в том, чтобы их отыскать. И справиться надо всего за 15 секунд.

Дадим вам маленькую подсказку, которая точно пригодится. Ищите спрятанные слова по вертикали и по горизонтали, но не по диагонали.

Готовы? Включайте таймер и начинаем отсчет времени!

Что ж, ваши 15 секунд, отведенные на поиск сразу двух слов в этой сложной головоломке, уже исчерпаны. Удалось ли вам заметить слова "сом" и "карась" или хотя бы одно из них? Если ответ "да", вы действительно внимательный к мелочам человек. Бесспорно, эта черта не раз вам помогла в жизни.

Ответ на головоломку:

Больше интересностей от УНИАН

Для тех, кому понравилось это задание, предлагаем похожую головоломку. В ней вам нужно будет отыскать слово "апельсин". На ответ мы отвели всего 7 секунд, поэтому советуем поторопиться.

Или же можете проверить свои способности в задании, где необходимо отыскать попугая среди кучи фруктов. Справиться надо за 7 секунд.

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