Грядущее обновление Windows 11 привнесет в систему множество функций на базе искусственного интеллекта. Но не для всех.

До конца 2024 года Microsoft выпустит обновленную версию Windows 11 24H2, которая получит обширные возможности искусственного интеллекта и нейросетей. Ради нее компания даже отменила релиз Windows 12 в этом году.

Как пишет Neowin, для полноценного использования ИИ-функции потребуется процессор с NPU (Neural Processing Unit – специализированное оборудование, отвечающее за сложные вычисления). Проверить, обладает ли ваш компьютер процессором с NPU-модулем, очень просто. Для этого:

Запустите "Диспетчер задач" и перейдите на вкладку "Производительность".

Если под информацией рядом с процессором, памятью, хранилищем, сетью и графическим процессором указано "NPU 0" – значит, этот модуль у вас есть и он активен.

Если нет – он или отсутствует в процессоре, или нужно загрузить драйверы с веб-сайта производителя.

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CPU с модулями NPU стали появляться относительно недавно – например, это некоторые модели Intel 14-го поколения, AMD Ryzen серий 7000/8000, а также Qualcomm Snapdragon 8cx Gen2 или Snapdragon X Elite и новее. Также стоит отметить, что для работы ИИ-функции ПК должен иметь минимум 16 ГБ ОЗУ.

Нейросети будут задействованы в Windows 11 для работы ИИ чат-бота Copilot, технологии апскейлинга Super Resolution, а также во встроенных приложениях (Paint, "Фото", "Блокнот"), обеспечивая им "умным" функционалом, который ранее был недоступен или требовал от пользователя сложных навыков.

По состоянию на март 2024 года, доля Windows 10 составляет 70%, тогда как Windows 11 установлена всего на 26% устройствах. Что касается Украины, то здесь новая ОС и вовсе безнадежно проигрывает "десятке". Она установлена только на 12,5% компьютерах.

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