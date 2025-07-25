Россияне усиливают удары по Украине, задействуя все большее количество средств поражения.

С начала 2025 года количество жертв среди гражданского населения Украины в результате российских ударов достигло самого высокого уровня за последние три года. Об этом сообщил помощник генсека ООН по делам Европы, Центральной Азии и Северной и Южной Америки Мирослав Енча, пишет "Укринформ".

По его словам, за последний месяц ежедневные обстрелы Украины со стороны РФ только усилились. Он подчеркнул, что оккупанты наносят катастрофический ущерб гражданскому населению.

Енча во время заседания Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке рассказал, что в июне 2025 года количество жертв среди гражданского населения Украины достигло пика за три года. За первую половину этого года было убито и ранено 6754 человека.

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"В последние недели под особенно мощными ударами оказались Киев и исторический портовый город Одесса. Атаки с сотнями дронов и десятками ракет происходят ежедневно", - поделился представитель ООН.

Енча признал, что сейчас в Украине нет безопасного места. Он подчеркнул, что Россия атакует и западные регионы страны.

По данным ООН, с начала полномасштабного вторжения РФ в Украине погибли не менее 13 580 гражданских лиц, среди которых 716 детей. Еще 34 115 человек получили ранения.

Удары РФ по Украине - последние новости

Напомним, что 25 июля россияне ударили управляемой авиабомбой по медицинскому учреждению в Индустриальном районе Харькова. В результате атаки есть пострадавшие, по меньшей мере один человек погиб.

Кроме того, в ночь на 24 июля Одесса подверглась массированной дроновой атаке со стороны России. Вечером спасатели деблокировали из-под завалов жилой многоэтажки погибшего мужчину. Его искали много часов, потому что соседи говорили, что в одной из квартир мог во время атаки находиться человек.

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