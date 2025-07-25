Есть один рецепт, где главным рецептом выступает капуста, который удивит каждого.

Капуста — один из самых популярных овощей у кулинаров на протяжении многих поколений. Она придаёт блюдам хрустящую текстуру — как, например, в салате коул-слоу, становится мягкой и нежной в согревающих супах, а при обжарке на сковороде раскрывает карамелизованный вкус.

Но есть одно блюдо из жареной капусты, которое "откроет вам глаза" на вкусовые возможности этого овоща. Им поделился кулинарный эксперт Эрин Кларк, пишет Mirror. Готовится этот шедевр всего за 20 минут, что делает его отличным гарниром — особенно к воскресному жаркому.

Если вы думаете, что не любите капусту, считаете её пресной, просто попробуйте этот рецепт. Тем более, что в нем есть один неожиданный ингредиент — яблочный уксус, в сочетании с котором капуста прекрасно раскрывается.

Видео дня

Ингредиенты (на шесть порций)

1 небольшой кочан зелёной капусты

1 ст. л. несолёного сливочного масла

1 ½ ч. л. соли

½ ч. л. чёрного перца

½ ст. л. яблочного уксуса (плюс немного по вкусу)

1 ст. л. свежего тимьяна (по желанию)

Приготовление

На среднем огне разогрейте большую сковороду, добавьте оливковое масло и сливочное масло. Когда масло растает, выложите нарезанную капусту, посолите и поперчите.

Обжаривайте капусту 10–15 минут, периодически помешивая, пока она не станет мягкой и не начнёт подрумяниваться. Постоянно мешать не нужно — наоборот, дайте капусте немного полежать без движения, чтобы она успела покрыться румяной карамелизированной корочкой — именно она придаёт вкус.

Снимите с огня и добавьте яблочный уксус. Попробуйте и, если нужно, добавьте ещё соли, перца или немного уксуса для большей кислотности. Перед подачей можно посыпать свежим тимьяном.

Другие интересные рецепты

Ранее УНИАН сообщал про хачапури с творогом на сковороде за 10 минут. Блюдо очень простое и даже "ленивое", а потому хорошо подойдет даже для занятых людей.

Кроме того, мы рассказывали про рецепт идеального плова, после которого все только и будут просить о добавке. Ключевым в приготовлении этого блюда является выбор специй, ведь именно они могут полностью изменить вкус конечного продукта.

Вас также могут заинтересовать новости: