Опасная уязвимость: пользователей Windows призвали скорее обновить систему

В недавнем обновлении закрыли уязвимость публичного Wi-Fi для удаленного доступа к компьютеру.

Если вы откладывали следующее обновление Windows, сейчас самое время его установить. В недавнем обновлении Microsoft исправила серьезную уязвимость в Windows 11 и Windows 10, которая могла подвергнуть риску ваше устройство при подключении к общедоступной сети Wi-Fi, сообщает The Verge.

Как выяснилось, уязвимость (CVE-2024-30078) позволяет хакерам развернуть вредоносный пакет на устройствах, подключенных к одним и тем же сетям Wi-Fi, в таких местах, как аэропорты, кафе, или даже на рабочих местах. После чего хакеры могли удаленно запускать команды и получать доступ к системе – и все это без какого-либо взаимодействия с пользователем или аутентификации.

Microsoft выпустила патч в рамках ежемесячного обновления безопасности 11 июня. Компания присвоила уязвимости статус "важной", что является вторым по значимости рейтингом уязвимостей безопасности компании.

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Даже если вы не планируете в ближайшее время брать с собой ноутбук в общественные места, то все равно не стоит откладывать обновление.

Чтобы проверить наличие обновления системы для вашего ПК, откройте настройки и перейдите в "Центр обновления Windows". Там должна быть предложена свежая версия ОС. Если ее нет, проверку можно запустить вручную.

Microsoft также рекомендует всем пользователям перейти на свою новейшую ОС Winows 11, но большинство людей продолжают полагаться на Windows 10 из-за ее стабильности и привычности. Статистика показывает, что более 78% украинцев все еще используют W10, тогда как W11 установлена всего на 15% устройствах.

Отметим, что Windows 10 перестала получать функциональные обновления еще больше года назад, а полноценная поддержка ОС прекратится 14 октября 2025 года. После этой даты компьютеры пользователей продолжат работу в нормальном режиме, но больше не смогут рассчитывать на ежемесячные обновления безопасности и патчи, защищающие от новейших угроз.

Поскольку пользователи не желают обновляться до Windows 11, Microsoft даже перенесла выход Windows 12, который все ждали этой осенью. Вместо нее выйдет крупное обновление для Windows 11 с множеством функций на базе ИИ.

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