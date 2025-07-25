Марьяна Безуглая нашла, в чем упрекнуть погибшего коллегу.

Народный депутат Марьяна Безуглая в своей бесцеремонной манере высказалась в Фейсбуке о гибели коллеги по парламенту Ярослава Рущишина. В ответ ей "прилетело" от коллег погибшего депутата по фракции "Голос".

Безуглая опубликовала пост, в котором упомянула Ярослава Рущишина без должного погибшим уважения. Наоборот, высказалась критически, упрекнув, что депутат не поднимал вопросов, связанных с обороной. Более того, она вспомнила обстоятельства трагической гибели Рущишина в ДТП на мотоцикле Harley-Davidson с припиской "погиб не в бою" и "комендантский час на нардепов не распространяется".

Как и обычно, под хайповым постом появилось десятки комментариев. Некоторые из них - от коллег Рущишина по фракции. Депутаты Александра Устинова и Роман Лозинский обозвали Безуглую "животным".

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Их она также нашла, в чем упрекнуть. Устиновой написала о муже, которого та "держит специально в США". И заявила, что Лозинский вернулся из армии после года службы, потому что "устал". На этом заочная перепалка депутатов завершилась.

В комментариях Безуглой несколько раз посоветовали удалить пост. Отметили также, что ДТП, в котором погиб депутат, произошло до наступления комендантского часа.

Что известно о гибели Ярослава Рущишина

Народный депутат из Львова от партии "Голос" Ярослав Рущишин погиб вечером 24 июля на автодороге возле села Бабухов на Ивано-Франковщине. Известно, что он не справился с управлением и его мотоцикл въехал в прицеп, сцепленный с трактором, которым управлял местный житель. Трактор ехал в попутном направлении. Нардеп умер в скорой, которая везла его в больницу.

Открыто производство по статье "нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего".

Похоронят его во Львове, церемония прощания назначена на понедельник, 28 июля.

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