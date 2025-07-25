Украина и Россия достигли принципиальной договоренности о необходимости провести встречу между президентом Владимиром Зеленским и правителем РФ Владимиром Путиным.
Такое заявление сделал министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, пишет турецкое медиа NTV. Он сказал, что война России против Украины имеет очень серьезные региональные и глобальные последствия.
"Если не учитывать гуманитарную трагедию, что целые города были опустошены, и оставить все это в стороне, мы сталкиваемся с ситуацией, которая может сделать возможными еще большую войну и раскол на международной арене. Это сложная и дорогостоящая война. Война, в которой используется все, кроме ядерного оружия", – пояснил он.
Турецкий министр добавил, что во время встречи украинской и российской делегаций 23 июля говорили в частности о том, при каких условиях могут встретиться лидеры стран. Фидан утверждает, что "была достигнута принципиальная договоренность о проведении саммита лидеров" в Турции.
"Переговорные группы несут здесь значительную ответственность. Поскольку мы продолжаем обсуждать это более осознанно, я вижу готовность к встрече. Я считаю, что если мы будем продолжать в таком же духе, появится временное решение. Не все готовы принять предложение. Мы пытаемся создать соответствующую обстановку", – констатировал Хакан Фидан.
Встреча Зеленского и Путина: другие новости
Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп намекнул на возможную трехстороннюю встречу с украинским лидером Владимиром Зеленским и российским диктатором Владимиром Путиным.
Трамп сказал, что такая встреча должна была состояться еще три месяца назад. При этом, когда произойдет трехсторонняя встреча, американский лидер уточнять не стал.