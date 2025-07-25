Фидан утверждает, что во время переговоров РФ и Украины в Стамбуле "была достигнута принципиальная договоренность о проведении саммита лидеров".

Украина и Россия достигли принципиальной договоренности о необходимости провести встречу между президентом Владимиром Зеленским и правителем РФ Владимиром Путиным.

Такое заявление сделал министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, пишет турецкое медиа NTV. Он сказал, что война России против Украины имеет очень серьезные региональные и глобальные последствия.

"Если не учитывать гуманитарную трагедию, что целые города были опустошены, и оставить все это в стороне, мы сталкиваемся с ситуацией, которая может сделать возможными еще большую войну и раскол на международной арене. Это сложная и дорогостоящая война. Война, в которой используется все, кроме ядерного оружия", – пояснил он.

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Турецкий министр добавил, что во время встречи украинской и российской делегаций 23 июля говорили в частности о том, при каких условиях могут встретиться лидеры стран. Фидан утверждает, что "была достигнута принципиальная договоренность о проведении саммита лидеров" в Турции.

"Переговорные группы несут здесь значительную ответственность. Поскольку мы продолжаем обсуждать это более осознанно, я вижу готовность к встрече. Я считаю, что если мы будем продолжать в таком же духе, появится временное решение. Не все готовы принять предложение. Мы пытаемся создать соответствующую обстановку", – констатировал Хакан Фидан.

Встреча Зеленского и Путина: другие новости

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп намекнул на возможную трехстороннюю встречу с украинским лидером Владимиром Зеленским и российским диктатором Владимиром Путиным.

Трамп сказал, что такая встреча должна была состояться еще три месяца назад. При этом, когда произойдет трехсторонняя встреча, американский лидер уточнять не стал.

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