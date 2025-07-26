В Харькове пострадали пять человек, среди них — трое спасателей. Также оккупанты ударили по Змиеву и Запорожской области, в результате чего погибли и ранены.

В ночь на 26 июля Харьков почти три часа находился под массированной комбинированной атакой.

Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов. "Враг применил сразу несколько типов вооружения - управляемые авиабомбы, баллистические ракеты и дроны-камикадзе", - детализировал он.

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По данным Терехова, предварительно зафиксировано 4 удара управляемыми авиабомбами, 2 удара баллистическими ракетами и около 15 атак "Шахедами".

Мэр города сообщил, что повреждены жилые многоэтажки, гражданское предприятие, дороги, контактная сеть. "По состоянию на утро продолжается ликвидация 7 пожаров в Киевском районе", - детализировал он.

"Пострадали пять человек. Среди них — трое спасателей. Они получили ранения уже после первого прилета — во время повторного удара. Враг целит по спасающим и ликвидирующим последствиям бомбардировок. Это в чистом виде терроризм", - подчеркнул Терехов.

Как добавил глава Харьковской областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов, оккупанты также ударили по городу Змиев, в результате чего ранения получил 50-летний мужчина.

"Его госпитализировали, на эту минуту количество пострадавших увеличилось до трех человек", - отметил глава ОВА.

Кроме этого, утром появилась информация, что враг бил по целому ряду населенных пунктов Запорожской области, в результате чего там есть погибшие и раненые.

Как сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров, три человека погибли, еще два человека ранены в результате вражеских атак на Васильевский, Пологовский и Запорожский районы.

"Поступило 27 сообщений о разрушении квартир, частных домов, автомобилей, гаражей и объектов инфраструктуры", - добавил Федоров.

Атаки России по Харькову

25 июля российские захватчики в течение дня нанесли несколько ударов по Харькову. В частности днем враг ударил КАБом по больнице, в результате чего ранения получили более 10 человек.

А вчера поздно вечером россияне атаковали ударными дронами Шевченковский район города. Власти сообщали, что обошлось без пострадавших.

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