В такой перечень вошли, как насекомые, так и животные.

Когда мы представляем хождение по воде, то обычно думаем о чем-то невозможном. Однако в животном мире есть несколько невероятных существ, которые овладели этим волшебным умением. Об этом пишет Discover wildlife.

Благодаря скорости, поверхностному натяжению или умным адаптациям эти животные эволюционировали так, что могут шагать, бегать или даже танцевать по поверхности воды.

Поэтому в издании рассказали о пяти удивительных животных, которые могут буквально ходить по воде.

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Василиск обыкновенный

Эта необычайная способность дала ей прозвище "ящерица Иисуса Христа". Для хождения по воде она использует длинные пальцы, которые имеют кожные бахромы, чтобы двигаться с необычайной скоростью.

Василиск так быстро бьет пальцами по поверхности воды, что создает маленькие воздушные карманы, которые позволяют ему пробегать по прудам и ручьям несколько метров, прежде чем погрузиться и уплыть.

Водомерки

Водомерки эволюционировали, чтобы использовать молекулярные силы, действующие на поверхности стоячей воды.

"Молекулы H2O притягиваются друг к другу - это мало влияет под водой, но на поверхности происходит что-то довольно интересное. На поверхности образуется поверхностное натяжение, похожее на плотную пленку толщиной в несколько молекул. Это означает, что при соответствующих условиях некоторые предметы, плотность которых превышает плотность воды, могут плавать на поверхности - и именно здесь появляется водомерка. Тело конька идеально приспособлено к этой среде обитания. Его длинные средние и задние ноги распределяют вес (и без того очень легкого) насекомого так, что ни одна точка не выдерживает давления, достаточного для преодоления этого натяжения", - объясняют в материале.

"Пауки-рыболовы"

Эти пауки, как водомерки, могут ходить по воде, ведь они способны распределять свой вес, а их лапки не пробивают поверхность воды.

Якана

Несмотря на то, что это не совсем хождение по воде, яканы имеют очень длинные пальцы ног по сравнению с размером тела, которые распределяют вес птиц, позволяя им ходить по плавающей растительности, такой как кувшинки, не тонучи.

"Эти длинные - и, честно говоря, странные - пальцы ног справедливо обеспечили яканам место в нашем списке самых странных птиц мира", - добавляют в Discover wildlife.

Неоарктическая ныряльщица

Мало какие животные могут ходить по воде так эффектно, как эти птицы. Пирникозы известны своими удивительными брачными танцами, поэтому можно сказать, что они "танцуют" по воде.

Другие интересные факты о животных

Как писал УНИАН, ранее в заповедник в Одесской области прилетела необычная птица. Речь идет об утке широконоске (Anas clypeata) по прозвищу Доминик, который преодолел почти семь тысяч километров, останавливаясь на ключевых узловых "пунктах" миграционного пути, его маршрут пролегал через Европу в Украину.

Также стало известно, что в Украине исчезают редкие виды рыб. По словам ихтиолога, это происходит из-за изменения климата, ведь им не хватает кислорода, поэтому рыбы умирают.

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