Речь идет о компании Sierra Nevada Corporation.

Решение США не передавать Украине оружие, но продавать его, касается не только вооружения, но и обслуживания той техники, которая была предоставлена ранее. Как пишет Defense Express, работа по контрактованию необходимых услуг по обслуживанию, ремонту и закупке запасных частей уже активно продолжается.

Агентство по сотрудничеству в области безопасности и обороны США опубликовало два разрешения, которые касаются обслуживания систем ПВО и самоходных артиллерийских установок M109.

Эксперты объясняют, что в общем речь идет о предельной стоимости по обоим направлениям до 330 млн долларов, однако финальная сумма уже в утвержденном контракте может быть меньше.

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"Большего внимания заслуживает разрешение на обслуживание систем ПВО на общую сумму до 180 млн долларов. Оно касается закупки оборудования и услуг по "поддержке и ремонту имеющихся систем противовоздушной обороны американского производства", а также обучение персонала и учебное оборудование. Последнее связано с тем, что кроме основного исполнителя в виде Sierra Nevada Corporation, выполнение работ будет осуществлять и ряд украинских компаний. То есть речь идет о локализации обслуживания уже в Украине", - добавляют аналитики.

В Defense Express подчеркнули, что интересным является основной подрядчик, а именно Sierra Nevada Corporation, ведь эта компания не является производителем систем противовоздушной обороны. Однако, как уверяют эксперты, это достаточно амбициозный подрядчик минобороны США, который имеет контракты на сложные задачи.

Более того, эта компания сейчас работает над разработкой самолетов "Судного дня" для США - замену E-4 Advanced Airborne Command Post (AACP) или Nightwatch.

"Сами названия систем ПВО не фигурируют, но сейчас ВСУ используют целый ряд американских систем. Если брать непосредственно только ЗРК, то это от ПЗРК Stinger и "шахедобиек" Vampire под APKWS, до самых Patriot. Кроме того, Украина имеет в строю и "FrankenSAM", один из представителей которого известен - "Бук-М1" с ракетами RIM-7/AIM-7", - отметили в материале.

Кроме того, недавно Украина получила разрешение на закупку ЗРК MIM-23 HAWK, а также восстановление и ремонт ракет и его других деталей на сумму 172 млн долларов. Такие работы будут выполнены в Греции.

"Что касается САУ M109, то в разрешении DSCA говорится о продаже оборудования для технического обслуживания и ремонта, включая капитальный, на общую сумму до 150 млн долларов. Исполнителем работ определены BAE Systems, которой сейчас принадлежат права на производство и модернизацию, Daimler Truck North America и Allison Transmission, которые отвечают за ходовую часть", - объяснили аналитики.

В Defense Express подытожили, что все работы будут проведены в Европе. В свою очередь сроки этих работ станут известны только после заключения уже утвержденных контрактов.

Оружие для Украины - последние новости

Ранее посол Украины в Германии Алексей Макеев заявил, что Берлин отправляет Украине еще одну IRIS-T. По его словам, Германия также уже поставила Киеву более 60 зенитных самоходных артиллерийских установок Gepard.

"То есть большинство гепардов, что можно было поймать в лесах всего мира - уже поймали, и они пасутся на украинских пастбищах", - заверил Макеев.

В то же время The Telegraph сообщал, что первая из обещанных Трампом систем Patriot прибыла в Украину с ракетами. Это произошло благодаря соглашению с Германией.

В издании объяснили, что Пентагон и Белый дом использовали этот шаг, чтобы попытаться убедить страны Европы рискнуть, отправив свои имеющиеся запасы в Киев, ожидая, пока Америка их пополнит.

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