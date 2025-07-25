В Сербии рассказали о своих условиях для введения санкций против России

Сербия готова разменять санкции против России на членство в ЕС.

Сербия все еще демонстрирует отчасти двойственную позицию: страна поддержала территориальную целостность Украины, но отказалась присоединяться к санкциям против России. Такую позицию в очередной раз продемонстрировал сербский министр по делам Европы Неманья Старович, которого цитирует DER STANDARD.

Министр прямо не заявил, что Сербия занимает проукраинскую позицию. Но он попробовал развеять сомнения о том, что страна будет поддерживать Украину.

"Если нас критикуют за то, что мы не делаем достаточно для Украины, то мой ответ прост: Давайте позволим украинцам говорить за себя", - сказал он в интервью APA.

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По его словам, Сербия не поддерживает санкции ЕС против России, поскольку это "совсем не повлияет на Россию, но очень сильно повлияет на сербскую экономику". Также он заявил, что, не являясь членом ЕС, Сербия не имеет критериев безопасности, которую предоставляет членство в Союзе.

Старович напомнил, что после пандемии коронавируса Хорватия получила 22 миллиарда евро из фонда восстановления ЕС. А Сербия только 165 миллионов евро, что он оценил, как "почти ничего".

Однако Сербия, по его словам, готова полностью поддержать санкции ЕС, "когда членство в ЕС станет очевидным", то есть за несколько месяцев до даты вступления. Он подчеркнул, что Белград "с первого дня четко и недвусмысленно осудил" российское вторжение в Украину.

Старович напомнил, что Сербия поддерживает членство Украины в ЕС, а также выразил удовлетворение тем, что Украина придала импульс процессу расширения.

"Теперь нам, в странах Западных Балкан, предстоит присоединиться к этому процессу", - подчеркнул он.

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Напомним, что в июне президент Сербии Александр Вучич впервые с начала полномасштабного вторжения России побывал в Украине. Он посетил Одессу, где прошел саммит Украина - Юго-Восточная Европа.

Там он высказался о поддержке территориальной целостности Украины. Сказал также, что Сербия примет участие в послевоенном восстановлении Украины, хотя не знает, как помочь завершить саму войну.

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