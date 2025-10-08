Стоимость RTX 5090 ROG Astral Real Gold Edition оценивается в 500 тысяч долларов.

Китайский блогер и амбассадор ASUS Uncle Tony показал, как создавалась самая дорогая видеокарта в мире RTX 5090 ROG Astral Real Gold Edition, отлитая из чистого золота.

На её изготовление ушло около 5 килограммов драгоценного металла, а итоговая стоимость устройства оценивается примерно в 500 тысяч долларов.

Как видно в ролике Tony взял за основу обычную ROG Astral RTX 5090D, разобрал её и изготовил формы, чтобы заменить стандартный корпус на золотой. В видео показан весь процесс: плавка металла, заливка в формы, шлифовка и сборка.

Видео дня

Работа заняла несколько месяцев и сопровождалась множеством неудачных попыток, прежде чем удалось добиться идеального результата.

Помимо цельных золотых элементов, система охлаждения видеокарты также покрыта позолотой. Готовое устройство весит около 7.6 кг, из которых 5 кг - чистое золото.

Напомним, что ASUS уже делала золотую версию RTX 5090 для стран Ближнего Востока, но там золотой только кожух, и то содержание драгоценного металла не превышает 7.6 грамма.

Astral Real Gold Edition же, как сообщает VideoCardz, была сделана на заказ из золота, которое предоставил анонимный инвестор. Изначально планировалось, что видеокарту разыграют на благотворительном аукционе, но некий приватный коллекционер уже выкупил GPU напрямую.

Ранее мы рассказывали, что на рынке появилась уникальная видеокарта Nvidia с 20 ГБ памяти. Nvidia официально никогда не выпускала подобную конфигурацию GeForce RTX 3080.

