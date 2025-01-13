Для этого пользователю пришлось отключить все энергоэффективные ядра и многопоточность, а также залить чип жидким азотом.

Процессоры Intel продолжают удивлять любителей высоких частот новыми мировыми рекордами.

На днях китайский оверклокер с ником wytiwx официально пробил планку в 9 ГГц, разогнав i9-14900KF до 9,121 ГГц и обойдя предыдущего рекордсмена всего на 4 МГц. Таким образом, выжимать фантастические показатели удаётся не только энтузиастам AMD, но и владельцам новейших чипов от Intel.

Сам по себе i9-14900KF имеет 24 ядра (8 производительных и 16 энергоэффективных) и может развивать до 6 ГГц в турборежиме. Однако для установления рекорда оверклокер оставил только P-ядра и отключил мультипоточночть, выбрав в качестве платформы материнскую плату Asus ROG Maximus Z790 Apex с 16 Гб памяти DDR5. Любопытно, что в качестве операционной системы использовалась Windows 7, судя по всему, это связано с особенностями драйверов и стабильности на экстремальных частотах.

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Волшебным ингредиентом в рецепте разгона стал жидкий азот (или даже гелий), ведь процессору потребовалось напряжение порядка 1,387 В. Использование подобных методов охлаждения традиционно даёт заоблачный прирост по сравнению со стоком, но в реальных условиях такой чип вряд ли будет работать на частоте за 9 ГГц долго. Подобные рекорды в основном демонстрируют потенциал самого кремния, а не его поведение под повседневными нагрузками.

Ранее мы рассказывали, что новейший процессор AMD Ryzen 7 9800X3D смогли разогнать до 6.9 ГГц. Но и условия там не такие экстремальные, и в таком режиме процессором можно пользоваться на повседневной основе.

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