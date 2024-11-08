Новый чип от AMD удалось разогнать до 6.9 ГГц.

Новый процессор AMD Ryzen 7 9800X3D официально выставлен на магазинные прилавки. За свою производительность журналисты прозвали чип "Новым королём среди игровых процессоров".

Как оказалось, Ryzen 7 9800X3D может похвастаться не только своей мощностью в стоке, но и кажется безграничным потенциалом в оверклокинге. Генеральный менеджер китайского подразделения Asus Тони Ю поделился своими результатами по эксперименту с разгоном новейшего процессора от AMD.

Ю смог разогнать Ryzen 7 9800X3D до впечатляющих 6.7-6.9 ГГц. В стоке процессор работает с частотой в 4.7 ГГц, а в режиме буста - 5.2 ГГц. Такой тактовой частоты Тони смог добиться благодаря использованию жидкого азота в качестве хладагента. Также использовалась материнская плата ASUS ROG Crosshair X670E, на которой уже не впервые ставят рекорды по разгону процессоров.

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Чип работал в системе с RTX 4090 и 32 Гб оперативной памяти DDR5 с частотой в 6000 МГц. В такой конфигурации Ryzen 7 9800X3D потребляет 200 Ватт энергии на пике в синтетических тестах. При этом в стоке пиковые значения в бенчмарке достигают 100 Ватт.

В играх камень также прекрасно себя показал. В Counter-Strike 2 в разрешении Full-HD и при максимальных настройках графики компьютер с Ryzen 7 9800X3D выдал в среднем 1262 FPS. В Valorant ПК пробил отметку в 2000 FPS на экране выбора персонажа, в самой же игре в среднем выдав около 1100 кадров. Самое удивительное в игровых тестах это TDP: энергопотребление процессора не сильно превышало стоковые 100 Вт.

Напомним, что недавно появились новости, что Nvidia хочет запустить собственную линейку потребительских процессоров. Чипы будут сделаны на архитектуре ARM с техпроцессом в 3 нанометра.

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