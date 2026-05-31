Россияне ударили по Днепру, полностью уничтожено отделение 'Новой почты' (видео)

Клиентам пообещали возместить заявленную стоимость уничтоженных отправлений.

В Днепре в результате удара российского дрона полностью сгорело помещение отделения №1 "Новой почты". Сотрудники отделения не пострадали.

Об этом сообщила сама компания в Telegram. "Оценка последствий атаки продолжается. Подробная информация о состоянии груза будет установлена после полной ликвидации последствий попадания. Резервные схемы введены, логистика перестроена. Задержек доставки не ожидается", – уточнили в компании.

Там пообещали компенсировать клиентам заявленную стоимость уничтоженных отправлений.

Кроме того, президент Владимир Зеленский отметил, что продолжается ликвидация последствий российского удара по Днепру. По его словам, из-за атаки дроном горит складское здание терминала "Новой почты" и автомобили.

"Все эти удары нужно остановить. Нужна лишь достаточная поддержка нашей обороны и продолжение давления на Россию. Наши далекоидущие санкции, санкции от партнеров, все формы политического и экономического давления на Россию должны сработать, чтобы можно было достичь реальной безопасности. Только давление сработает на мир", – подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, 27 мая армия РФ атаковала Одессу и Одесский район ударными беспилотниками, в результате попаданий были повреждены жилые дома, магазины, четверо человек получили ранения.

Тогда в Одесском районе в результате попадания вражеского БПЛА были повреждены жилые дома, отделение "Новой почты", продовольственный магазин. Загорелись несколько частных автомобилей.

