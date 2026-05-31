Может ли Gripen составить конкуренцию F-35: анализ эксперта

Шведский Gripen – это самолет 4,5-го поколения, тогда как F-35 – уже 5-го поколения.

На фоне предстоящей поставки в Украину шведских истребителей JAS-39 Gripen в СМИ и среди отдельных экспертов вновь активизировались дискуссии о том, насколько эти самолеты могут конкурировать с американскими F-35. Впрочем, польское издание Interia отмечает: многие популярные утверждения о преимуществах Gripen перед другими западными истребителями основаны скорее на мифах, чем на реальных технических характеристиках.

Как пишет автор публикации, Gripen давно завоевал репутацию относительно недорогого и эффективного самолета, способного действовать с временных аэродромов и быстро возвращаться в бой после обслуживания. Шведская компания Saab также активно продвигает именно эти преимущества, подчеркивая пригодность самолета для войны высокой интенсивности. В частности, производитель заявляет о возможности дозаправки с запущенными двигателями и подготовке истребителя к новому боевому вылету всего за десять минут.

Однако, отмечается в статье, многие из этих возможностей не являются уникальными. Автор напоминает, что Gripen создавался с учетом шведской концепции рассредоточенных аэродромов, которая предусматривала использование участков дорог в качестве взлетно-посадочных полос. Однако аналогичные возможности имеют и другие современные западные истребители.



"Возможность действовать с дорог не является чем-то уникальным для Gripen", – подчеркивает автор, добавляя, что учения НАТО регулярно демонстрируют способность F-16, F-35 и Eurofighter Typhoon выполнять подобные взлеты и посадки.

Так же преувеличенными, по мнению автора, являются утверждения о чрезвычайно малой потребности самолета в обслуживающем персонале. В публикации объясняется, что даже временные базы требуют работы технических групп, логистов, операторов систем управления, метеорологов и подразделений противовоздушной обороны. В результате численность персонала таких объектов превышает сотню военных.

Отдельный блок статьи посвящен возможностям радиоэлектронной борьбы Gripen E/F. Saab позиционирует эти системы как своеобразную "цифровую невидимость", которая якобы способна сравниться со стелс-технологиями F-35. Впрочем, автор утверждает, такие оценки не соответствуют действительности.

"Мнения о том, что это цифровой стелс и что он опережает даже F-35 по уровню скрытности самолета, являются ошибочными", – говорится в публикации.

В статье объясняется, что F-35 также обладает современными средствами радиоэлектронной борьбы, системами создания ложных целей и предупреждения о ракетной угрозе, но дополнительно оснащен полноценной технологией малозаметности, которая существенно снижает вероятность его обнаружения радарами.

Автор также обращает внимание на вопрос стоимости. Если предыдущие версии Gripen действительно считались бюджетной альтернативой конкурентам, то новейшая модификация Gripen E уже не выглядит столь дешевой. Отмечается, что закупка 20 самолетов для Украины предполагает цену около 145 млн евро за единицу, тогда как румынский контракт на F-35A с сопутствующим пакетом поддержки оценивается примерно в 197 млн евро за самолет.

Вместе с тем автор подчеркивает, что Gripen в целом остается качественной боевой платформой и "не является плохим истребителем". В статье отмечается, что самолет обладает достаточными возможностями для выполнения боевых задач в регионе Балтийского моря и после вступления Швеции в НАТО стал важным элементом укрепления восточного фланга Альянса. В то же время, по мнению автора, ставить его на один уровень с F-35 или называть лучшим, чем американский истребитель пятого поколения, нет достаточных оснований.

"Грипены" для Украины

Как писал УНИАН, Швеция передаст Украине первые 16 истребителей Gripen C/D в начале 2027 года, а к 2030 году Украина получит еще 22 новейших Gripen E, которые будут закуплены на средства европейской помощи.

Зеленский сообщил, что Украина рассчитывает получить первые самолеты вместе с подготовленными пилотами в течение ближайших десяти месяцев. На закупку Gripen будет направлено 2,5 млрд евро из нового пакета помощи ЕС объемом 90 млрд евро. В то же время президент признал, что подготовка летчиков остается сложной задачей из-за их постоянного участия в боевых действиях.

