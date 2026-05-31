'Звонят уже из ТЦК': офицер рассказала о мобилизации в подразделении

На уровень мотивации мобилизованных влияет коллектив, в который они попадают.

В Украине гражданские лица учатся управлять дронами, потому что понимают: если их захватит ТЦК, то у них уже будет определенный ценный навык, который убережет их от попадания в пехоту.

Об этом в интервью радио "Свобода" рассказала офицер Национальной гвардии, начальница секции S-3 батальона "Свобода" бригады "Рубеж" Маргарита Омеляненко. Она отметила, что в настоящее время в армию приходят люди разного возраста.

"Насколько они мотивированы – это тоже по-разному. У нас есть ребята 23-24 лет, которые пришли по контракту на миллион гривен и отработали на пехотных позициях, но мотивированы", – привела пример военная.

Она добавила, что на уровень мотивации влияет коллектив, в который попадает человек. Омеляненко считает, что именно коллектив может вдохновить бойца, даже без особой мотивации, защищать страну.

При этом она признала, что качество личного состава со временем снижается, поскольку сначала было много добровольцев, а сейчас уже больше тех, кто приходит по осознанному решению.

Она отметила, что добровольцы приходят и сегодня, но на это есть определенная причина. "Приходят... и на самом деле непонятно, приходит ли он потому, что... понимает, что его рано или поздно заберет ТЦК. На самом деле ценно, когда человек сам принял решение и пошел в армию", – рассказала военная.

"Иногда бывают случаи, когда друзьям звонят уже из ТЦК и говорят: "Ой, заберите нас к себе, потому что нас здесь приняли". А это уже гораздо сложнее, чем когда ты уже принял решение", – сказала она.

Военная отметила, что в их бригаду набирают и пилотов, также есть ремонтные мастерские РЭБ-средств, FPV-дронов, дронов-камикадзе. По ее словам, это вовсе не фронтовые профессии, но речь идет о людях со специфическими навыками, которые очень полезны в армии.

"То есть идти в армию – это не значит, что сразу в Подпокровск на пехотную позицию", – сказала военная, но не исключила, что может быть и такое развитие событий.

"Мы стараемся находить общие решения и понимание того, что даже на пехотную позицию должен идти подготовленный человек с физическими способностями и должен пройти определенный процесс обучения", – сказала Омеляненко.

Мобилизация в Украине

Как сообщал УНИАН, Минобороны готовит реформу, которая будет состоять из двух этапов. Советник министра обороны Сергей Стерненко рассказал, что первый этап начнется в июне. Он будет касаться изменений в денежном обеспечении.

В частности, пехотинцы будут получать в разы больше денег, появится система контрактов. По его словам, должна быть возможность демобилизоваться в порядке очередности, в зависимости от того, когда человек начал службу. То есть те, кто начал раньше, будут иметь первоочередное право на демобилизацию.

Также Минобороны планирует повысить денежное обеспечение для всех военных. Второй этап реформы коснется изменений в мобилизации.

