Монстр в небе: в США появилась ракета 'воздух-воздух' с дальностью более 300 км

Со времен, когда боевые самолеты вели бой с помощью пушек на близком расстоянии, воздушная война постепенно перешла к ракетным технологиям.

Американские военные получили новое поколение сверхдальнобойного оружия класса "воздух-воздух", которое позволяет поражать цели на расстояниях, недостижимых для большинства современных истребителей, пишет Slash Gear.

Речь идет о ракете AIM-174B Gunslinger, разработанной компанией Raytheon Technologies для истребителей F/A-18F Super Hornet ВМС США. По имеющимся данным, она способна поражать цели на расстоянии более 200 миль (около 320 км). Это делает ее самой дальнобойной ракетой класса "воздух-воздух" в арсенале США.

Для сравнения, такая дистанция примерно соответствует расстоянию между крупными американскими мегаполисами, такими как Бостон и Нью-Йорк.

Главное преимущество новой ракеты – возможность запуска с безопасного расстояния, еще до вхождения в зону ближнего воздушного боя. Это позволяет самолетам оставаться вне досягаемости современных истребителей противника, в частности таких, как китайский Chengdu J-20.

Фактически это означает, что даже менее современные самолеты поколения 4,5 могут эффективно противостоять новейшим истребителям благодаря ракетам большой дальности.

Помимо поражения воздушных целей, ракета потенциально может использоваться и против других объектов – в частности, беспилотников или даже наземных целей, что расширяет ее тактические возможности.

