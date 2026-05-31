Хрустит как чипсы: в Литве это мясо – популярная закуска, а у нас его почти никто не ест

Мало кто считает этот продукт съедобным, и он ассоциируется скорее с мясными отходами и товарами из зоомагазинов. А между тем, он может стать настоящим хитом на вечерних посиделках. Все, что нужно, – это правильная обработка и несколько специй, чтобы превратить его в хрустящую закуску с уникальным вкусом.

Как пишет haps.pl, речь идет о такой оригинальной закуске, как жареные свиные ушки, и она очень популярна, например, в Литве – ее подают к пиву вместо чипсов и хлебных палочек.

Для того, чтобы получилось вкусно и хрустяще, свиные уши сначала долго тушат со специями, а затем запекают при высокой температуре. Это делает их нежными внутри и хрустящими снаружи. Из приправ - чеснок, майоран и сладкая паприка играют решающую роль.

Как приготовить жареные свиные ушки

Ингредиенты для этого литовского деликатеса:

1 кг свиных ушей,

2 л воды,

10 г соли,

2 лавровых листа,

4 горошины душистого перца,

3 зубчика чеснока,

2 чайные ложки свежемолотого перца,

1 столовая ложка майорана,

1 чайная ложка сладкой паприки,

20 мл рапсового масла.

Приготовление:

Тщательно промойте свиные уши под проточной водой и поместите их в большую кастрюлю. Залейте водой, добавьте лавровый лист, душистый перец и немного соли, затем доведите до кипения.

После закипания уменьшите огонь и варите на медленном огне примерно 90 минут. Регулярно снимайте пену с поверхности бульона.

Выньте приготовленные уши из кастрюли и дайте им остыть. Затем тщательно просушите их бумажным полотенцем, чтобы поверхность хорошо подрумянилась во время запекания.

Нарежьте свинину тонкими полосками и поместите в миску. Добавьте масло, измельченный чеснок, перец, майоран, сладкую паприку и оставшуюся соль, затем тщательно перемешайте все ингредиенты.

Разложите полоски на противне, застеленном пергаментной бумагой. Расположите полоски на некотором расстоянии друг от друга, чтобы обеспечить равномерное подрумянивание горячим воздухом. Поместите противень в духовку, предварительно разогретую до 200 градусов Цельсия, и запекайте около 25-30 минут. Ближе к концу запекания включите режим конвекции или гриля, чтобы края стали еще более хрустящими.

Готовую закуску подавайте сразу после извлечения из духовки.

Свиные уши можно подавать разными способами, поэтому их легко адаптировать под свои предпочтения. Во многих литовских ресторанах их подают с соленьями, острой горчицей или чесночным соусом. Добавление копченой паприки или порошка чили также создает интересный эффект, придавая мясу более выразительный характер. Некоторые также обжаривают полоски на сухой сковороде после запекания для еще большей хрусткости. Эта закуска также хорошо сочетается со свежим хлебом и маринованным луком.

Запеченные уши лучше всего хранить в герметичном контейнере в холодильнике, это продлит их свежесть.

