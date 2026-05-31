Этот трек был настоящим хитом в 80-е, а сейчас считается одним из худших в истории

Песня "Agadoo" раньше звучала почти на всех дискотеках.

Хит "Agadoo" британской поп-группы Black Lace считается одним из самых узнаваемых треков 80-х годов, который звучал на дискотеках и покорил сердца миллионов слушателей.

Песня долгое время возглавляла музыкальные чарты, однако со временем ее репутация значительно ухудшилась. Как отмечает издание Gazeta.pl, в ходе опроса стало известно, что "Agadoo" заняла 4-е место в списке "самых раздражающих песен всех времен", а через три года радиослушатели BBC назвали ее "худшей композицией в истории популярной музыки".

"Agadoo" радовала слушателей и разочаровывала критиков. Сегодня эта песня считается "символом кича", – отмечали критики.

Хит Agadoo – что важно знать

Происхождение композиции уходит корнями в 1970 год, когда французские артисты Михаэль Деленкре и Мья Симиль записали трек с похожим названием "Agadou". Затем ее начали перепевать другие музыканты. Среди них была и группа Black Lace. Во время пребывания на европейском курорте они услышали известную кавер-версию и захотели записать ее тоже.

Кстати, в аранжировке они сохранили текст, но добавили свои авторские фишки. Например, заменили оригинальный бит на более ритмичный, чтобы он соответствовал музыкальным тенденциям того времени. Премьера "Agadoo" в исполнении Black Lace состоялась в 1984 году и сразу достигла второго места в UK Singles Chart.

