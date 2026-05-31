Грузовик с 152 колесами проехал через австралийский город: люди останавливались и смотрели

Прежде чем проект гидроаккумулирующей электростанции Snowy 2.0 сможет обеспечивать чистой электроэнергией миллионы домов, некоторые из его крупнейших компонентов должны пройти гораздо более заметный путь. В конце 2025 года один из таких компонентов проехал через город Кума (штат Новый Южный Уэльс) на 152-колесном транспортном средстве, которое больше напоминало передвижную строительную площадку, чем грузовик. Об этом пишет econews.
Отмечается, что грузом была центральная секция режущей головки туннелепроходческой машины "Моника", весом более 136 тонн и шириной около 7 метров.
"Этот переезд был не просто трюком по перевозке крупногабаритного груза. Это был ключевой шаг в доставке "Моники" на строительную площадку Марика, к северу от Киандры, где гигантская туннелепроходческая машина будет собрана для проекта гидроаккумулирующей электростанции Snowy 2.0", - объяснили в материале.
В компании "Snowy Hydro" заявили, что центральная часть режущей головки проехала через Куму в среду ночью в начале октября 2025 года. Транспорт двигался по Шарп-стрит, прежде чем отправиться на последний отрезок пути по шоссе Snowy Mountains; общая длина груза составляла около 73 метров.
"Для людей, находившихся поблизости, это было то, что заставляет остановиться на тротуаре и засмотреться. Крупные инфраструктурные объекты обычно строятся за ограждениями или глубоко под землей, но в этот момент Snowy 2.0 ненадолго оказался прямо перед повседневным транспортным потоком, витринами магазинов и местными улицами", - добавляют в публикации.
Как работает режущая головка
Туннелепроходческая машина, которую часто называют ТБМ, представляет собой подвижную подземную фабрику. Ее режущая головка - это вращающаяся передняя часть, которая пробивает скалу и грунт, напоминая огромное круглое сверло, в то время как остальная часть машины поддерживает туннель позади нее.
"Вот почему эта деталь имела такое большое значение. Без режущей головки "Моника" не смогла бы начать прокладывать туннель в участке Снежных гор, который ей был предназначен, а без тщательной транспортировки машина не смогла бы даже добраться до отдаленного места, где она была нужна. Все просто", - подчеркивают в материале.
Отмечается, что такой проект не обошелся без пристального внимания. В частности, австралийские СМИ заявляли о росте расходов и проблемах с соблюдением графика, и в настоящее время завершение проекта ожидается не ранее декабря 2028 года, что говорит о том, насколько сложными могут быть мегапроекты, когда сталкиваются геологические особенности, цепочки поставок, вопросы безопасности и бюджетные ограничения.
"Тем не менее, перевозка 152-колесного агрегата через Куму является небольшим, но заметным элементом этих масштабных усилий. Прежде чем пробурить туннель, прежде чем вода начнет протекать сквозь гору и прежде чем накопленная энергия попадет в энергосеть, кто-то должен безопасно доставить 151-тонную режущую головку по дороге", - подытожили в публикации.
