В Германии фермер открыл необычное автокафе: почему оно привлекает водителей

Фермер не думал, что эта идея так понравится людям.

В Нижней Саксонии (Германия) открылся "драйв-ин" с клубникой, который пользуется большим успехом. Время ожидания клиентов достигает даже двух часов, что говорит о большой популярности этого места. Об этом пишет O2.

"Инициатива фермера из Нижней Саксонии приобрела международную известность. Хозяйство под названием Gut Holsterfeld внедрило инновацию в виде пункта продажи клубники типа "драйв-ин". Формула оказалась удачной и привлекает толпы клиентов", - отмечается в материале.

Клубника прямо в машину

В то же время предложение не ограничивается только клубникой, ведь клиенты могут попробовать мороженое, клубнику в шоколаде и освежающие напитки типа "слаши". По словам хозяина Сильвана Шульце-Веддиге, успех пришел довольно неожиданно.

"Мы никогда не думали, что эта идея вам так понравится. Мы на пределе наших возможностей, клиентов zdecydowanie слишком много. Это замечательное ощущение", - подчеркнул он.

Из-за большого интереса хозяйство решило внести определенные усовершенствования. Была удлинена подъездная дорога и установлен терминал, который информирует о предполагаемом времени ожидания. Благодаря этому клиенты могут решить, стоит ли ждать. Хозяева стараются обеспечить наилучшее обслуживание.

Однако во время длинных очередей, которые могут мешать дорожному движению, пункт временно приостанавливает свою деятельность. Информация о перерывах доступна на веб-сайте и в соцсетях фермы.

"Несмотря на небольшие неудобства, связанные со временем ожидания, популярность клубничного "драйв-ина" не спадает, и он, как и раньше, привлекает толпы клиентов, стремящихся попробовать свежие и вкусные фрукты. Инициатива фермерского хозяйства в Нижней Саксонии демонстрирует, как креативные идеи могут превратить традиционные методы продаж в настоящий хит", - добавили в материале.

