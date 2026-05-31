Сбить 'Шахед' сложнее, чем вы думаете: пилот МиГа назвал причины

У пилотов истребителей есть считанные секунды на уничтожение цели в воздухе.

Российские "Шахеды" на самом деле являются довольно сложной целью для реактивных истребителей, чего многие люди не осознают. Об этом в интервью "Армия-Информ" рассказал летчик-истребитель с позывным Denfix, который летает на МиГ-29.

"Все думают: это же просто "шахед". Но проблема в том, что истребитель – очень быстрый самолет. А дрон маленький и малоскоростной. Его сложно захватить, сложно правильно подойти к цели. И когда ты сближаешься – у тебя буквально секунды на решение. Потому что есть риск даже врезаться в него", – рассказывает пилот.

По словам Denfix, во время боевого вылета пилот находится в состоянии максимальной концентрации внимания, поэтому после приземления летчики вылезают из кабины полностью обессиленными. Однако положительные эмоции тоже являются частью этой работы.

"Когда видишь взрыв ракеты в воздухе – это невозможно передать словами. Ты понимаешь: этот вылет не был напрасным, и эта ракета не долетит до чьего-то города", – говорит Denfix.

