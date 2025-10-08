У незадачливого игрока сгорела уже вторая RTX 5090 за последние 2 месяца

В обоих случаях проблема крылась в кабелях питания карты.

Пользователь Reddit под ником Deja_ сообщил, что у него уже во второй раз сгорела видеокарта MSI RTX 5090. Оба случая произошли из-за оплавившегося 16-пинового разъёма питания.

По словам Deja_, карта была подключена через Corsair SF1000 и комплектный жёлтый коннектор MSI, производители которого гарантировали, что они не плавятся.

Первая видеокарта сгорела в июле, замену прислали по гарантии в августе, и спустя меньше двух месяцев история повторилась. На фото видно потемневшие контакты.

Deja_ говорит, что использовал видеокарты для игр и работы. При этом он сразу сделал андервольтинг GPU, поэтому в неосторожности его обвинить нельзя.

В комментариях пользователи предполагают, что виноват именно жёлтый переходник MSI, который объединяет четыре 8-пиновых кабеля в один 16-пиновый. Из-за плохого распределения тока он часто перегревается даже при аккуратном подключении. Некоторые также считают, что роль могла сыграть и компактная модель блока питания Corsair - ей, возможно, просто не хватает запаса мощности.

Уже третью RTX 5090 пользователь покупать не собирается. Deja_ хочет даунгрейдиться до RTX 5080 и попробовать вернуть деньги за сгоревшую карту.

Ранее мы рассказывали, что самая мощная и дорогая видеокарта Nvidia загорелась прямо во время игры. Отмечается, что это первый случай, когда GeForce RTX 5090 буквально сгорает прямо во время игры.

