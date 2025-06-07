Очередной случай подмены произошел на одном из крупнейших онлайн-маркетплейсов.

В сети всплыл очередной случай подмены видеокарт в одном из крупнейших в мире магазинов. Пользователь Reddit рассказал, как ему вместо GeForce RTX 5090 в модификации GIGABYTE AORUS Master на Amazon отправили коробку видеокарты, внутри которой были пакет риса, пакет макарон и неопознанный GPU другого бренда.

На Amazon товар был помечен как новый, покупатель заплатил за него 2950 евро. На пути из Испании в Нидерланды заказ прошел несколько промежуточных пунктов вроде складов и распределительных центров, поэтому точно выяснить, на каком этапе произошла подмена, довольно сложно.

Пользователи Reddit в комментариях предположили, что видеокарту ранее заказал кто-то другой, затем оформил возврат, но вместо карточки отправил предметы для утяжеления, чтобы имитировать оригинальную массу упаковки. Вероятно, Amazon не провел надлежащую проверку возвращенного товара и повторно выставил его на продажу, что и привело к подобной ситуации.

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Внутри коробки также обнаружилась старая, изрядно поношенная видеокарта, которую покупатель не смог точно опознать. Судя по фото, она, вероятнее всего, принадлежит к линейке Galax KFA2 EX/EXOC на архитектуре Pascal – GTX 1080 или GTX 1080 Ti.

Подобные инциденты не ограничиваются только интернет-магазинами. Покупатели ZOTACGeForce RTX 5090 в розничной сети Micro Center обнаружили внутри коробки несколько рюкзаков вместо ожидаемого устройства стоимостью около $3000.

К слову, в Европе GeForce RTX 5090 уже продают дешевле рекомендованной цены. Сейчас карту в некоторых исполнениях можно приобрести за 2299 евро (~108 000 грн). В Украине стоимость RTX 5090 пока находится в районе ~140 000 грн.

Свежий опрос Steam показал, что самой популярной видеокартой у геймеров является GeForce RTX 3060. За ней идут мобильная GeForce RTX 4060 и ее десктопный вариант.

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