Новинка будет идти в комплекте с RTX 5070 Ti, RTX 5080 и RTX 5090.

Самой известной неисправностью топовых видеокарт Nvidia прошлого поколения стали плавящиеся кабели питания, которые не выдерживали мощностей железки. Хотя на самом деле большинство таких случаев возникало из-за кабелей, не до конца вставленных в блок питания.

MSI проработала эту проблему и представила "усиленные" кабели питания с жёлтым концом, которые надёжно фиксируются в модульном блоке питания. Интересно, что такие провода будут класть только в комплекте с RTX 5070 Ti, RTX 5080 и RTX 5090, обычная RTX 5070 пока что будет поставляться с обычными кабелями.

Также благодаря это анонсу стало известно, что RTX 50 всё ещё использует 8-пиновые кабели с переходом на коннектор 12V-2x6. У RTX 5070 будет 2 8-пиновых кабеля, у RTX 5070 Ti и 5080 по 3, а у RTX 5090 целых 4. У RTX 4090 тоже было 4 таких кабеля, но при этом её энергопотребление было на 125 Ватт ниже, чем у новинки.

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Ранее мы рассказывали, что цена RTX 5090 в Европе может доходить до 3000 евро. Это почти в два раза дороже рекомендуемый цены в США.

Также недавно стло известно, что в китайской версии RTX 5090 будет запрет на майнинг, разгон и даже использование видеокарты в системе с несколькими GPU.

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