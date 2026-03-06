Это надолго: производитель рассказал, сколько еще продлится дефицит памяти

Производители все чаще перенаправляют мощности на выпуск более дорогих и востребованных чипов HBM, необходимых для обучения ИИ, что снижает выпуск обычной DRAM.

Дефицит микросхем оперативной памяти DRAM в мире может сохраниться как минимум до второй половины 2028 года. Об этом заявила тайваньский производитель Nanya, объяснив ситуацию резким ростом спроса на память для систем искусственного интеллекта.

Сегодня производители все чаще перенаправляют мощности на выпуск более дорогих и востребованных чипов HBM, используемых в ускорителях ИИ, что снижает выпуск обычной DRAM, пишет Taipei Times.

По словам президента компании, пик кризиса продлится до 2-го или 3-го квартала 2027 года. Причина в том, что новые производственные мощности по выпуску DRAM вводятся очень медленно, поэтому глобальное предложение не успевает за растущим спросом со стороны технологической индустрии.

Это свидетельствует о том, что рынок фактически полностью перешел на сторону продавцов. При этом внутренние прогнозы самих производителей указывают на то, что дефицит может продлиться до 2029 года, а в более долгосрочной перспективе – даже на протяжении целого десятилетия.

Аналитики Nanya также ожидают дальнейший рост цен на память в течение нескольких ближайших кварталов, и, вероятно, до конца года. Согласно прогнозам компании, из-за ИИ-бума на долю высокоскоростной памяти HBM в 2026 году придется 10% от общего мирового объема производства DRAM – по сравнению с 7% в 2025 и 4% в 2024 году.

Чтобы увеличить предложение, Nanya уже запустила строительство завода, которое будет выпускать память стандартов DDR5, DDR4 и LPDDR4. Однако оно будет готово не раньше 2027 года. К тому же, фабрика не сможет сразу же начать производить память – она откроется как минимум в конце следующего года, когда установят все оборудование и получат разрешения.

Напомним, в 2025–2026 годах мир столкнулся с серьезным дефицитом оперативной памяти (DRAM), вызванным взрывным ростом потребностей центров обработки данных и ИИ. Дефицит привел к росту цен в 5–10 раз, а вслед за оперативкой подорожали и другие ПК-комплектующие: от SSD и видеокарт до материнских плат и кулеров.

Себестоимость производства электроники тоже растет, поэтому новые модели смартфонов, ноутбуков и другой техники заметно вырастут в цене этом году. Накануне Xiaomi призвала готовиться к подорожанию их смартфонов.

