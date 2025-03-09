Впрочем Microsoft могла себе позволить раскидываться деньгами, вспоминает бывший глава Xbox.

Консоль Xbox 360 остаётся одним из крупнейших достижений Microsoft. Она не только открыла миллионам игроков эпоху HD-гейминга, но и опередила PlayStation 3 на целый год.

Бывший руководитель Xbox Питер Мур в подкасте Gamertag Radio рассказал о причинах, по которым компания решилась на ранний выпуск консоли. Главной мотивацией был проигрыш в битве с PS2, оригинальный Xbox терял деньги катастрофическими темпами:

"Мы теряли деньги направо и налево. Но мы были Microsoft, могли себе это позволить".

Вторым фактором стало желание Microsoft захватить рынок HD-гейминга. Компания стремилась раньше конкурентов перевести индустрию в цифровую эпоху и сделать Xbox Live главной онлайн-платформой. В итоге Microsoft решила не бороться с PS2, а как можно скорее выпустить новое поколение железа.

Видео дня

Интересно, что сегодня Xbox снова в сложном положении: продажи Xbox Series уступают PS5, и ходят слухи, что Microsoft снова может обойти Sony, выпустив следующее поколение консолей раньше PlayStation.

Ранее Питер Мур рассказывал, что он активно поддерживал консольные войны во время своего управления Xbox. По его мнению, противостояние Xbox и Playstation шло на пользу игровой индустрии, но сейчас оно потеряло свою дерзость и уже совсем необязательно.

Вас также могут заинтересовать новости: