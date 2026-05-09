Журналисты выбрали 10 легендарных игр 2010-х, которые стоит пройти каждому

Среди главных шедевров чаще всего выделяют Mass Effect 2, Portal 2, The Witcher 3 и другие культовые проекты.

2010-е подарили геймерам огромное количество культовых релизов, многие из которых до сих пор считаются эталонами своих жанров. Журналисты и обычные игроки регулярно называют именно это десятилетие "золотой эпохой" современной игровой индустрии.

Портал GameRant назвал десять величайших шедевров видеоигр 2010-х годов, которые, по мнению редакции, должен попробовать каждый игрок, если по какой-то причине пропустил в свое время.

Mass Effect 2 вышла в 2010 году и до сих пор остается одной из лучших Sci-Fi RPG всех времен. Игра удерживает этот статус благодаря персонажам и сюжету – отношения с членами отряда, моральные выборы и последствия выбранных решений делают каждое прохождение уникальным.

Portal 2 , выпущенный Valve в 2011 года, стал масштабным сиквелом культовой головоломки, превратив экспериментальную концепцию в полноценную игру.

The Last of Us вышла в 2013 году и считается одним из самых значимых и влиятельных проектов 2010-х. Игра подняла планку сюжетных игр, показав, что повествование в играх может быть таким же глубоким, эмоциональным и кинематографичным, как лучшие драматические фильмы.

Metal Gear Solid 5: The Phantom Pain вышла в сентябре 2015 года и по праву считается вершиной стелс-экшенов. Вместо линейных уровней – огромные открытые локации Афганистана и Африки, где цель можно выполнить десятками способов, используя смену дня/ночи, погоду и разнообразное снаряжение.

Не обошлось без "Ведьмака 3", который по сути сместил Skyrim и задал новые стандарты для RPG с открытым миром. Проект поражает масштабом мира и качеством побочных заданий, которые часто не уступают основному сюжету. История Геральта сочетает темное фэнтези, моральные выборы и сложные последствия решений игрока.

Среди японских ролевых игр выделяется Persona 5 – стильная JRPG о школьниках, которая сочетает социальный симулятор и подземелья с пошаговыми боями. Ее сильные стороны – визуальный стиль, музыка и уникальный дизайн интерфейса.

Super Mario Odyssey была выпущена в 2017 году и считается лучшим 3D-платформером Nintendo. Главная механика – шляпа Кэппи, позволяющая вселяться в другие предметы и врагов. Это делает геймплей невероятно разнообразным, а уровни – максимально креативными и насыщенными секретами.

Также нельзя не вспомнить The Legend of Zelda: Breath of the Wild, которая по сути переосмыслила жанр открытого мира, предоставив игрокам почти полную свободу исследования и экспериментов.

В гоночном жанре в рейтинг попала Forza Horizon 4, известная динамической сменой сезонов, огромным автопарком и ощущением живого мира, где игроки могут свободно соревноваться или просто исследовать карту.

Завершает подборку Red Dead Redemption 2 – масштабная история Дикого Запада от Rockstar. Игра известна невероятной детализацией мира, запоминающимся сюжетом о банде Ван дер Линде и глубоким погружением в жизнь преступников на закате эпохи.

