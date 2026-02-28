Стало известно, почему мы до сих пор не получили ремейк Bloodborne

По информации Bloomberg, ремейк Bloodborne от Bluepoint был одобрен Sony, но в FromSoftware якобы были против.

Известный игровой журналист Джейсон Шрайер рассказал, почему мы до сих пор не получили ремейк Bloodborne. Выяснилось, что Sony и команда Bluepoint, которая создала Demon's Souls Remake, были заинтересованы в ремейке, но FromSoftware и лично директор Хидэтака Миядзаки были против.

Сообщается, что в начале 2025 года, после отмены онлайн-игры по God of War, студия Bluepoint предложила издателю взяться за обновленную версию Bloodbornе, которая остается эксклюзивом PlayStation 4. Сама Sony была не против – спрос со стороны игроков на ремейк до сих пор высокий.

Тем не менее проект так и не получил зеленый свет, поскольку FromSoftware не поддержала идею. Подробностей, почему создатель оригинала, не хотел переосмыслять свой хит нет, но в прошлом году бывший глава PlayStation Шухей Йошида делился в подкасте, что автор Bloodborne Хидетака Миязаки сам хочет заняться ремейком, но слишком занят новыми проектами, поэтому не хочет, чтобы кто-то касался его.

Это может показаться странным, ведь Sony полностью владеет правами на Bloodborne и теоретически могла одобрить ремейк без участия оригинальной студии. Однако, как утверждается в материале, сохранение прочных отношений с FromSoftware было в приоритете. Японская студия стоит за такими хитовыми сериями, как Elden Ring и Dark Souls, и Sony банально не хотела рисковать будущим сотрудничеством ради ремейка.

Как утверждает Шрайер, после успешного ремейка Demon's Souls, Bluepoint питчили для Sony идеи обновленной версии ремейка Shadow of the Colossus, а также спин-оффа Ghost of Tsushima. Впрочем, ни один из них не получил зеленый свет. В итоге, на прошлой неделе, студия была закрыта.

Примечательно, что Bloodborne на ПК сегодня работает лучше, чем на PS5. Умельцы смогли добиться стабильных 60 FPS на эмуляторе Playstation, чего так и не удалось с оригинальным релизом.

Ранее Джейсон Шрайер рассказывал, что Sony перестанет выпускать лучшие эксклюзивы PlayStation на ПК. Журналист не удивится, если грядущая игра по "Росомахе" не появится на ПК никогда.

