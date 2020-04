Отмена Е3 2020: плюсы и минусы для игроков

Эпидемия коронавируса привела к отмене или переносу всех общественных мероприятий. В это число вошли многие видеоигровые выставки, включая главную из них — Е3 2020. Такая информация опечалила большое количество фанатов интерактивных развлечений. Но все ли на самом деле так плохо? Стоит ли сильно грустить из-за отмены мероприятия или есть повод порадоваться грядущим изменениям? Мы попытались разобраться со всеми накопившимися вопросами.

Золотой век Е3

Electronic Entertainment Expo, или Е3, как все ее привыкли называть, впервые состоялась в 1995 году. Идею создания крупной игровой выставки в конце XX века поддержали многие ведущие издательства. Это мероприятие рассматривалось, как важный элемент развития индустрии, ведь на нем собирались разработчики, издатели, представители торговых сетей и игроки. Такой расклад помогал каждой заинтересованной стороне получить большую выгоду. Например, авторы привозили собственные творения и представляли их издателям, пытаясь договориться о продвижении, а те, в свою очередь, налаживали контакты с магазинами. В конце XX века игры распространялись исключительно на физических носителях — о цифровых продажах тогда и подумать не могли.

Фанаты видеоигр от посещения Е3 получали огромное эмоциональное удовольствие. На мероприятии они чувствовали себя частью индустрии, пробовали демоверсии, слушали выступления разработчиков и впитывали много новой информации. Именно в те времена зародилась традиция анонсировать крупные проекты на Е3. Если авторам удавалось вызвать у игроков восхищение от демонстрации определенного произведения, то начинало действовать сарафанное радио. Посетители возвращались в свои города, шли к друзьям и делились положительными впечатлениями. В те времена такой маркетинговый прием работал даже лучше, чем реклама в печатных журналах. Собственно, сарафанное радио и сейчас приносит большую пользу, хотя для его запуска уже необязательно посещать крупные мероприятия.

С каждым годом Е3 развивалась в рамках намеченного формата и стала своеобразным праздником. Любой вовлеченный поклонник видеоигр знал, что в начале июня пройдет выставка, на которой соберутся десятки компаний и анонсируют много интересных произведений. Electronic Entertainment Expo переросла в традицию, которую года так до 2012-го издателям и разработчикам было весьма полезно соблюдать.

Однако потом рынок начал стремительно меняться, постепенно нивелируя преимущества Е3. Успех Steam открыл дорогу цифровой дистрибуции игр, которая теперь уже стала основой рынка, а развитие интернета позволило издателям наладить и поддерживать все необходимые связи и без посещения выставки. Более того, в последние годы ходили слухи, что формат главного игрового мероприятия нужно менять. Оно не приносит никакой пользы компаниям, которые продолжают посещать Electronic Entertainment Expo только для поддержания имиджа. При этом издательства тратят баснословные средства на организацию конференции, размещение стендов, отели для множества сотрудников, приглашенных звезд и так далее. А в результате лишь получают внимание чуть большей аудитории игроков, чем обычно, и освещение в прессе.

Свято место пусто не бывает

Уже в 2019-м все прекрасно понимали, что анонс на онлайн-трансляции с предварительной рассылкой пресс-релизов в СМИ произведет почти такой же эффект, как демонстрации игры на Е3. Издатели упорно твердили организаторам мероприятия из Entertainment Software Association (ESA) о необходимости смены формата выставки. Однако те всегда отвечали уклончиво и продолжали действовать по накатанной схеме, опираясь на всемирную известность и внимание к Е3 со стороны пользователей. А издатели не решались игнорировать выставку, чтобы не вызвать гнев у игроков. На такой шаг в 2019 году пошла только обожаемая многими геймерами Sony, но даже она столкнулась с обильной критикой из-за отказа от участия в Electronic Entertainment Expo. Во-первых, компания в последние несколько лет не анонсировала ни одной новой игры. А обещанные проекты, вроде The Last of Us Part II и Ghost of Tsushima еще даже не добрались до релиза. А во-вторых, ходят слухи, что между Sony и организаторами E3 возник конфликт, в результате которого японский игровой гигант отказался принимать участие в выставке.

В 2020 году от участия в E3, пусть и против своей воли, пришлось отказаться уже всем издателям и разработчикам. Грянула пандемия коронавируса, и все мероприятия с большим скоплением людей были отменены. Собственно, здесь сразу можно упомянуть первый минус для игроков — отсутствие ощущения праздника. Вовлеченные фанаты гейминга привыкли, что в начале июня для них наступает своеобразный «Новый год». Ночные трансляции конференций, куча анонсов, выступлений, тонны видео с геймплеем в прессе, итоговые материалы, обсуждение лучшего шоу — все это сильно нравится хардкорным поклонникам индустрии. Разбираться в опубликованном контенте можно еще в течение нескольких недель после Е3. А ведь выставка также рождает мемы и какие-то казусы, которые обязательно вызовут бурные дискуссии в игровом сообществе или просто развеселят аудиторию.

В 2020 году праздник под названием Electronic Entertainment Expo не состоится, хотя ESA и хотела провести его в онлайн-формате. По словам журналиста Майка Фаттера, организаторы пытались договориться с партнерами о создании разного рода трансляций, но те отказались. Такое решение вполне понятно: зачем помогать ESA, когда можно провести свою презентацию, привлечь внимание аналогичного количества зрителей и сэкономить деньги. В качестве информационного партнера организаторы планировали привлечь крупнейший игровой портал – IGN, но его представители не поддержали идею Entertainment Software Association. Ресурс заявил, что выставка больше не нужна индустрии, а потом взял и анонсировал собственное цифровое шоу — Summer of Gaming. Мероприятие станет частичной заменой Е3 в 2020 году, и его уже согласились посетить многие именитые издательства, в том числе Square Enix, Bandai Namco и 2K Games.

Игрокам нужен банкет

Получается, главное игровое мероприятие отменили, но июньский «Новый год» для геймеров все же наступит. IGN попытается договориться с компаниями об анонсах игр и демонстрации прочего интересного контента на своем шоу. Портал получил шанс усилить собственные позиции в игровой индустрии и наверняка подойдет к организации мероприятия со всей ответственностью. Другие издатели в лице Microsoft, Ubisoft, Devolver Digital и вышеупомянутой Square Enix тоже пообещали провести прямые трансляции, которые частично компенсируют отмену Е3.

Однако о количестве и качестве контента судить пока сложно. С одной стороны, компании должны «стрелять» мощными анонсами в преддверии выхода нового поколения консолей. Некст-ген — самая обсуждаемая тема в игровом сообществе, и этим все захотят воспользоваться. А с другой, у Ubisoft сейчас внутренние проблемы, связанные с реорганизацией процессов разработки. Square Enix представила свои козырные хиты в прошлом году, разве что у нее есть несколько секретных проектов в запасе. А Bethesda и вовсе отказалась проводить цифровое шоу вместо отмененной презентации на Е3. Издательство сослалось на проблемы, с которыми пришлось столкнуться из-за пандемии COVID-19 и карантина. Лишь Microsoft со своими внутренними студиями вселяет доверие. Уж она-то гарантировано порадует зрителей громкими анонсами, чтобы разогреть аудиторию перед выпуском Xbox Series Х. Если компания захочет сделать нечто похожее на свои последние презентации в рамках Е3, то можно ожидать бомбежку трейлерами новых игр от Xbox Game Studios и сторонних разработчиков.

А вот чего онлайн-трансляции точно не смогут компенсировать, так это отсутствие звезд мирового масштаба на сцене. При всей своей бесполезности для издателей выставка E3 оставалась громким мероприятием. Звездные ведущие и актеры, принимающие участие в разработке разных проектов, выходили на публику и радовали посетителей. Такие события, как появление Киану Ривза на Е3 2019, вызывают много положительных эмоций у игроков и двигают индустрию вперед в глазах мирового сообщества. В условиях пандемии коронавируса организовать участие знаменитостей в онлайн-трансляциях почти нереально. И даже если до июня распространение болезни пойдет на спад, а карантин снимут во всех странах мира, звезды все равно не появятся на цифровых шоу. Во-первых, масштаб события не поможет в привлечении их внимания, во-вторых, издатели не захотят тратить средства на лишний пиар своих локальных презентаций, которые даже не привязаны к громкому имени Е3.

Что будет с E3 в 2021 году

В 2021 году выставка E3 состоится. Но есть большая вероятность, что мероприятие уже не будет прежним. Как только издатели поймут, что могут обходиться собственными онлайн-ивентами, то Electronic Entertainment Expo потеряет часть своей эксклюзивности. Выставка останется, но будет проводиться с куда меньшим размахом. Тот факт, что многие компании не захотели поддержать онлайн-версию E3 2020, а предпочли появиться на мероприятии IGN говорит о многом. Конечно, организаторы всегда могут заинтересовать издателей выгодными условиями. Но уже сейчас понятно, что золотой век E3 прошел. И в ближайшие годы внимание игроков переключится на другие игровые выставки.

Игры никуда не денутся

Но давайте представим себе худший из возможных вариантов — издатели проведут июньские прямые трансляции чисто для зачета. Громких анонсов будет минимальное количество, а IGN со своим Summer of Gaming не сумеет удовлетворить высокие требования со стороны аудитории. Сценарий, мягко говоря, неприятный, но печалиться в этом случае тоже не стоит. Если издатели решат хором повременить с демонстрацией самых привлекательных новинок, то появится больше поводов ждать каждое следующее мероприятие. В тоже время The Game Awards и Gamescom получат шанс повысить свой статус в глазах поклонников видеоигр, а локальные трансляции наподобие Nintendo Direct или State of Play будут собирать миллионы зрителей перед экранами мониторов. Все потому, что анонсы игр состоятся в любом случае – раньше или позже.

Пускай Е3 2020 и отменили, но насыщенность летне-осеннего периода на анонсы крупных проектов никуда не денется. Вопрос лишь в том, где и как они состоятся, однако для геймеров это почти не имеет значения. А чтобы закончить на максимально положительной ноте, стоит немного пофантазировать. В этом году издатели не поедут на Е3 и проведут онлайн-трансляции, а значит — сэкономят средства. За счет дополнительных денег они увеличат бюджеты своих проектов, в результате чего вырастет их качество. Размышления, конечно, больше напоминают фантастику, но во время пандемии COVID-19 нужно думать исключительно в положительном ключе и во всем искать плюсы.

Не скучайте на карантине!

Назар Степорук