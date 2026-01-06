Metacritic назвал лучшие игры 2025 года для ПК – кто возглавил список

Агрегатор Metacritic составил список из 20 лучших игр, которые выходили на ПК в 2025 году. Тайтлы в топе расставлены с учtтом оценок критиков.
Лидером рейтинга с 94 баллами стал Hades 2. Сразу за ним идет Blue Prince. Замыкает тройку Clair Obscur: Expedition 33. Также в первой десятке нашлось место двум бывшим эксклюзивам Sony: Final Fantasy VII Rebirth и The Last of Us Part II Remastered.
Весь список выглядит так:
- Hades II – 94 из 100
- Blue Prince – 92 из 100
- Clair Obscur: Expedition 33 – 91 из 100
- Hollow Knight: Silksong – 90 из 100
- Split Fiction – 90 из 100
- Final Fantasy VII Rebirth – 90 из 100
- The Last of Us Part II Remastered – 90 из 100
- Trails in the Sky 1st Chapter – 89 из 100
- despelote – 89 из 100
- The Talos Principle: Reawakened – 89 из 100
- The Séance of Blake Manor – 89 из 100
- Kingdom Come: Deliverance II – 89 из 100
- Monster Hunter Wilds – 88 из 100
- Dragon Quest I & II HD-2D Remake – 88 из 100
- Final Fantasy Tactics – The Ivalice Chronicles – 87 из 100
- Monster Train 2 – 87 из 100
- Pipistrello and the Cursed Yoyo – 87 из 100
- Lumines Arise – 87 из 100
- Dispatch – 87 из 100
- Bionic Bay – 87 из 100
Ранее на Metacritic также появился рейтинг худших игр 2025 года. На первое место попал приключенческий экшен от бывшего продюсера Rockstar, на который многие возлагали надежды, но разработчики не оправдали их.
Согласно свежему опросу Steam, более 52% ПК-геймеров по-прежнему используют разрешение 1920×1080 для своего основного монитора. Тогда как самой популярной видеокартой является GeForce RTX 3060.