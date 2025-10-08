Также в игру добавят новую локацию, врагов и костюмы.

Студия Sandfall Interactive готовит крупное обновление для Clair Obscur: Expedition 33, которая за 5 месяцев после релиза уже разошлась тиражом в 5 миллионов копий, а прослушивания саундтрека игры достигли отметки 333 миллиона.

Разработчики отметили, что этот успех вдохновил их на выпуск масштабного контентного патча, где игроков ждёт не только новый контент, но и долгожданная локализация.

В игру добавят украинский перевод интерфейса и текстов вместе с версиями на чешском, турецком, латиноамериканском испанском, вьетнамском, тайском и индонезийском языках.

Видео дня

Кроме этого, обновление добавит новую локацию, которая перенесёт героев в неизведанную область с уникальными противниками и секретами. Для тех, кто прошёл игру, появятся новые боссы повышенной сложности, а также костюмы для всех членов экспедиции.

Sandfall Interactive пока не объявила дату выхода обновления.

Ранее сценаристка Clair Obscur: Expedition 33 рассказала, чего она постаралась избежать в сюжете игры. Дженнифер Свеберг-Йен очень не нравится концепт "deus ex machina".

Кроме того, недавно создатель Expedition 33 спрогнозировал, что подобных игр станет больше из-за стоимости разработки. В будущем возможность делать AAA-проекты останется только у Rockstar, добавляет технический директор проекта.

Вас также могут заинтересовать новости: