Ни один из американских президентов не сделал для Украины больше, чем Трамп, - Венс

Вице-президент также заявил, что США не могут быть мировым полицейским, а хотят быть "хорошим союзником".

Вице-президент США Джей Ди Венс заявил, что ни один из американских президентов не сделал больше для того, чтобы Украина выстояла, чем Дональд Трамп. Об этом сообщает Clash Report.

Журналисты спросили американского чиновника, почему США вознаграждают Россию и наказывают "своего лучшего союзника в Европе", приостанавливая развертывание своих войск в Польше.

"Откровенно говоря, не было президента, который сделал бы больше для того, чтобы Украина выстояла во время вторжения России, чем Дональд Трамп. Как он сам в свое время сказал: "Обама дал Украине простыни, а я дал Украине "Джавелины". И именно эти "Джавелины" обеспечили то, что Украина до сих пор сохраняет свой территориальный суверенитет", – сказал Венс.

По его словам, Трамп хочет проводить политику, ориентированную на интересы США, "и часть этой внешней политики – не вознаграждать Путина и не наказывать такую страну, как Польша".

"То, на что направлена наша внешняя политика, – это продвижение европейской независимости и суверенитета. Мы хотим, чтобы Европа взяла на себя больше ответственности за собственную территориальную целостность. Мы хотим, чтобы Европа сделала это в широком масштабе", – отметил он.

Вице-президент заверил, что США не сократили численность войск в Польше на 4 тысячи, а "задержали развертывание войск, которое должно было идти в Польшу". Он заявил, что "это не сокращение, это просто стандартная задержка развертывания".

"Мы не говорим о выводе каждого американского солдата из Европы. Мы говорим о распределении ресурсов так, чтобы максимизировать безопасность Америки. Я не думаю, что это плохо для Европы. Это поощряет Европу брать на себя больше ответственности", – сказал Венс.

Вице-президент подчеркнул, что США не могут быть полицейским в мире, а хотят быть "хорошими союзниками":

"Мы хотим убедиться, что наше военное присутствие будет способствовать региональной стабильности в Европе. Президент не сказал, хотя мог бы, что выводит все войска из Европы. Но Европа должна стоять на собственных ногах. Это будет наша политика в Европе".

Приостановка развертывания войск США в Европе

Ранее УНИАН писал, что США внезапно отменили размещение 4 тысяч своих военных в Польше. По данным СМИ, речь идет о боевой группе 2-й бронетанковой бригады 1-й кавалерийской дивизии.

20 мая Пентагон официально объявил о сокращении бригад в Европе с четырех до трех. Как пояснил представитель Пентагона Шон Парнелл, таким образом военное присутствие возвращается к уровню 2021 года. По его словам, "решение стало результатом комплексного многоуровневого процесса, сосредоточенного на пересмотре военного присутствия США в Европе". Он пояснил, что из-за этого временно задерживается развертывание американских сил в Польше – образцовом союзнике США.

