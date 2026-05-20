'Страшно': пропагандистка Симоньян пожаловалась на атаки украинских дронов

Главный редактор российского телеканала RT, одна из самых известных кремлевских пропагандистов Маргарита Симоньян заявила , что из-за регулярных атак украинских беспилотников ее дети вынуждены долгое время спать в коридоре.
Соответствующее заявление она сделала в эфире российского телеканала, фрагмент которого появился в сети. По словам Симоньян, из-за постоянных полетов дронов в России изменились настроения среди населения.
"Летают беспилотники. Неприятно, страшно", – сказала пропагандистка.
Она также рассказала, что ее дети уже около месяца ночуют в коридоре и гардеробной из-за опасений атак.
Симоньян рассказала, что ее шестилетняя дочь уже знает о войне и носит георгиевскую ленту. По словам пропагандистки, к 9 мая ребенок даже прикрепил ленту к своей игрушке.
Как сообщал УНИАН, ставка Украины на дальнобойные удары по территории РФ начинает приносить заметные результаты. Это позволяет сократить изнурительные операции на фронте, которые могут привести к большим потерям.
Как пишет Associated Press, атака дронов на Москву стала еще одним способом напомнить россиянам, что война продолжается не так уж и далеко. После подобных атак "кремлевским чиновникам становится все сложнее убедить российских граждан, что война с Украиной на них не влияет".